10 de marzo de 2026
ENCUESTA
Encuesta revela fuerte rechazo a Milei y pesimismo social, Kicillof el opositor elegido
Un relevamiento reciente muestra que la imagen negativa del presidente Javier Milei alcanza el 49,6%, mientras que más del 30% de los consultados cree que el país está “cada vez peor”. Entre otras figuras del peronismo, Axel Kicillof aparece como el antagonista natural del mandatario libertario.
Una encuesta nacional realizada entre el 23 y el 27 de febrero sobre 2.500 casos revela un escenario de fuerte polarización política y un clima social atravesado por la incertidumbre. El estudio muestra que, mientras crece el rechazo hacia el presidente Javier Milei, una parte significativa de la sociedad mantiene expectativas de mejora para el país.
Según el relevamiento, la imagen del mandatario presenta un saldo negativo. El 49,6% de los consultados tiene una valoración negativa de su gestión, frente a un 41,7% que la considera positiva y un 6,5% que la define como regular. Los datos reflejan un escenario dividido, aunque con predominio de percepciones críticas.
El informe también analiza la imagen de otras figuras de la política nacional. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aparece con niveles de aprobación relevantes dentro del oficialismo, mientras que el expresidente Mauricio Macri mantiene una valoración dividida. En el peronismo, Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof muestran altos niveles de imagen negativa.
En paralelo, la encuesta explora el escenario político hacia 2027. Entre los votantes que se identifican con el oficialismo, el debate sobre la candidatura presidencial de La Libertad Avanza aparece abierto, aunque con un porcentaje significativo de indecisos.
Algo similar ocurre en el campo del peronismo o kirchnerismo, donde también se registra un nivel elevado de respuestas sin definición sobre quién debería encabezar una eventual candidatura presidencial dentro del espacio.
Más allá de la disputa política, uno de los datos más relevantes del estudio está vinculado con el clima social. Ante la consigna de imaginar al país como un paciente en una sesión de terapia, el 41,3% de los encuestados sostuvo que Argentina diría “creo que puedo salir adelante”.
Sin embargo, la percepción negativa sigue siendo significativa. Un 31,4% respondió que el país diría “estoy cada vez peor”, mientras que un 14,7% afirmó que tendría miedo de lo que viene, reflejando un clima social atravesado por la incertidumbre económica y política.
El estudio fue realizado mediante encuestas a dispositivos móviles con un margen de error del 2%, utilizando un muestreo ajustado por género, edad, nivel educativo, ingresos y región. En ese marco, los resultados muestran una sociedad dividida: crítica del presente, pero aún con una franja importante que mantiene expectativas de recuperación.