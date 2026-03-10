Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de marzo de 2026 ENCUESTA

Encuesta revela fuerte rechazo a Milei y pesimismo social, Kicillof el opositor elegido

Un relevamiento reciente muestra que la imagen negativa del presidente Javier Milei alcanza el 49,6%, mientras que más del 30% de los consultados cree que el país está “cada vez peor”. Entre otras figuras del peronismo, Axel Kicillof aparece como el antagonista natural del mandatario libertario.

