Paro docente y de auxiliares deja otra vez sin clases a miles de alumnos bonaerenses

El lunes 9 de marzo las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires volverán a quedar afectadas por un paro convocado en adhesión al Paro Internacional Feminista del 8M. La medida llega tras un inicio de ciclo lectivo atravesado por huelgas y con fuerte malestar docente por salarios.

