Miércoles, 11 marzo 2026
11 de marzo de 2026
DRAMATICO

Israel y Estados Unidos intensifican la ofensiva contra Irán y Hezbollah

El conflicto genera repercusiones globales, con caídas de drones en Dubái, amenazas internas en Irán y una cumbre de emergencia del G7 para abordar la crisis económica

El conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán entró en una etapa de mayor intensidad, con ataques cruzados que involucran no solo a las partes directas, sino también a aliados como Hezbollah en Líbano. 
 

Las fuerzas de defensa de Israel (FDI) lanzaron una ofensiva contra cuarteles y almacenes de armas de Hezbollah en la zona de Dahiyeh, en los suburbios del sur de Beirut, y en la sede de la organización en Tiro.
 

Irán, por su parte, anunció a través de sus medios estatales el lanzamiento de su "operación más intensa y contundente" contra Israel y posiciones militares estadounidenses desde el inicio de la guerra el 28 de febrero. 
 

Durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, Teherán disparó una nueva oleada de drones y misiles, algunos de los cuales fueron interceptados por países del Golfo. Israel respondió con bombardeos sobre la capital iraní, Teherán, intensificando la escalada. 
 

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó la destrucción de 16 buques minadores iraníes cerca del Estrecho de Ormuz, una acción destinada a prevenir la colocación de minas en esta ruta vital para el comercio petrolero mundial.
 

En un incidente relacionado, dos drones cayeron cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái, causando heridas leves a dos ciudadanos ghaneses y un bangladesí, así como lesiones moderadas a un indio. Las autoridades emiratíes informaron que el tráfico aéreo no se vio afectado, pero el suceso subraya la expansión del conflicto a áreas civiles en la región del Golfo.
 

El impacto económico de la guerra es palpable. Los precios del petróleo se estabilizaron este miércoles, con el Brent en 87,80 dólares por barril y el WTI en 84,03 dólares, tras una volatilidad inicial.
 

En el ámbito internacional, los líderes del G7 convocan una cumbre virtual de emergencia para coordinar respuestas a la crisis económica provocada por el conflicto. Impulsada por el presidente francés Emmanuel Macron que ostenta la presidencia rotatoria del grupo, y confirmada por el ministro canadiense Mark Carney, la reunión involucra a ministros de Finanzas y Energía. 

