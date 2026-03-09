9 de marzo de 2026
RECORRIDA
El MDF mira al campo y le hace un guiño a la Expoagro con Kicillof y Katopodis
La megamuestra del campo arranca este martes en San Nicolás y celebra su 20° aniversario con más de 700 expositores, presencia internacional y la participación de dirigentes políticos, economistas y funcionarios.
Con la presencia de dirigentes políticos, economistas y referentes del sector productivo, este martes comienza una nueva edición de Expoagro 2026, la mayor muestra agroindustrial del país. El evento se desarrollará hasta el viernes 13 en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás.
La exposición, que este año celebra su 20° aniversario, reunirá a más de 700 expositores de toda la cadena agroindustrial y tendrá como uno de sus atractivos la presencia de actores políticos y economistas que participarán de distintas actividades y debates durante las cuatro jornadas.
Entre los dirigentes confirmados estará el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien tiene previsto asistir el mismo martes por la tarde, en el inicio formal de la muestra. De esta manera, lo confirmó el lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
Además, durante los días siguientes participarán figuras destacadas como el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, y los economistas Carlos Melconian, Fausto Spotorno y Salvador Di Stéfano, entre otros referentes vinculados al análisis económico y productivo.
Desde este martes 10 al viernes 13 de marzo, el agro argentino volverá a encontrarse en lo que se conoce como la “Capital Nacional de los Agronegocios”. La muestra contará con una agenda récord en convocatoria, contenidos y negocios, además de una amplia oferta de activaciones, charlas, lanzamientos y espacios de intercambio para el sector.
El predio de San Nicolás reunirá a más de 700 expositores, 12 entidades bancarias públicas y privadas, 30 startups y universidades, 21 delegaciones internacionales y 8 razas vacunas. También participarán funcionarios, técnicos, especialistas, productores y público general.
En el plano tecnológico y productivo, habrá 12 plots —ensayos de cultivo en pie— donde se presentarán los más recientes desarrollos agronómicos. Participarán empresas como Nidera, Advanta, Agricultores Federados Argentinos, Don Mario Semillas, NK Semillas, Spraytec, Stine Seed, LDC, YPF Agro, Bayer y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, entre otros.
Con motivo del aniversario, la organización confirmó además que se alcanzó un nuevo récord de participación: todos los espacios fueron reservados con anticipación y más de 100 empresas se sumaron o regresaron al evento.
Andrea Fiadone, jefa de Contenidos de Exponenciar, remarcó que la muestra volverá a ofrecer “una agenda robusta y diversa”. En total habrá siete auditorios distribuidos en el predio, entre ellos el Tecnódromo Mario Bragachini, el Auditorio Carne Argentina, la Carpa de Remates IPCVA, el Auditorio Prensa, el Auditorio Centro de Agronegocios, el Anfiteatro ArgenINTA y el Auditorio Agtech John Deere.
En paralelo, dentro del ecosistema rural también hay expectativa por posibles definiciones vinculadas a los Derechos de Exportación (DEX). La última novedad fue una reducción de entre uno y dos puntos porcentuales en varios cultivos.
La soja pasó del 26% al 24%; los subproductos de soja del 24,5% al 22,5%; el trigo y la cebada del 9,5% al 7,5%; el maíz y el sorgo del 9,5% al 8,5%; y el girasol del 5,5% al 4,5%.
Durante cuatro días, Expoagro volverá a convertirse en el principal punto de encuentro del agro argentino, con presencia política, debate económico y una fuerte agenda de innovación para el sector productivo.