Volver | La Tecla Nacionales 13 de marzo de 2026 LANZADO

Gebel ya tiene sus Fuerzas del Cielo, incluyendo a un ex armador de Milei

El pastor evangelista apunta a la presidencia de la Nación y en Lanús se juntarán sus acólitos para disparar el armado territorial. Entre ellos figura alguien que hizo lo mismo para Milei hacia el 2023. ¿Le saldrá de nuevo?

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