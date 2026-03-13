13 de marzo de 2026
LANZADO
Gebel ya tiene sus Fuerzas del Cielo, incluyendo a un ex armador de Milei
El pastor evangelista apunta a la presidencia de la Nación y en Lanús se juntarán sus acólitos para disparar el armado territorial. Entre ellos figura alguien que hizo lo mismo para Milei hacia el 2023. ¿Le saldrá de nuevo?
El pastor evangelista Dante Gebel sigue firme en su idea de ser candidato a presidente de la Nación en 2027. Y para motorizar esa idea, el miércoles próximo, habrá un encuentro federal en Lanús, del que debería salir un armado territorial a lo largo y ancho del país para promover su postulación.
El “Encuentro Nacional y Federal” convocado por el espacio Consolidación Argentina tendrá lugar el 18 de marzo, en el Microestadio de Lanús. De él participarán adeptos al pastor provenientes de distintos puntos del país.
Entre los principales promotores de la candidatura de Gebel se encuentra un dirigente que ya hizo lo mismo para Javier Milei de cara a los comicios de 2023. Se trata de Eugenio Casielles, hoy diputado porteño, alejado del gobierno libertario tras haber sido uno de los fundadores de La Libertad Avanza (LLA).
Ahora, Casielles busca repetir el éxito que tuvo aquella campaña, en la que actuó como armador del espacio mileísta en tiempos en que la victoria parecía algo muy remoto. Pero, claro, hoy arma para un candidato distinto.
Otros dirigentes integrantes de la “Mesa Promotora” de Gebel son el ex secretario de Trabajo Lucas Aparicio, el sindicalista Juan Pablo Brey y el exfutbolista Walter Erviti.
Del encuentro del miércoles deberían surgir siete regionales dedicadas al trabajo territorial en la provincia de Buenos Aires, la Capital Federal, el Norte Grande, la Mesopotamia, la región Centro, la Patagonia y Cuyo, con mesas promotoras en cada provincia.
Apoyado en estas Fuerzas del Cielo que recorrerán la tierra, Gebel aspira a consolidar su candidatura para convertirse en alternativa posible en 2027.