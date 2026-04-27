27 de abril de 2026
EMERGENCIA ALIMENTARIA
Intendentes vuelven a movilizar hacia Capital Humano por fondos adeudados
Intendentes bonaerenses volverán a encabezar una nueva marcha al Ministerio de Capital Humano para exigir fondos adeudados del Servicio Alimentario Escolar. El conflicto se inscribe en una disputa más amplia por el reparto de fondos entre Nación y Buenos Aires.
El peronismo bonaerense definió volver a la calle en medio de la escalada de tensión con el gobierno nacional. Tras el encuentro de la semana pasada, el Consejo del Partido Justicialista provincial, encabezado por Axel Kicillof, se resolvió convocar a una movilización de intendentes hacia el Ministerio de Capital Humano.
La protesta, prevista para el próximo miércoles, tendrá como eje central el reclamo por los recursos que la Provincia considera adeudados para sostener los servicios alimentarios escolares. El conflicto se inscribe en una disputa más amplia por el reparto de fondos entre Nación y Buenos Aires.
Durante la reunión partidaria, que se extendió por más de dos horas, también se abordó la necesidad de fortalecer la estructura del PJ mediante la ampliación del padrón de afiliados. Sin embargo, el foco político estuvo puesto en respaldar el reclamo financiero que el Ejecutivo bonaerense mantiene con la Casa Rosada.
Días atrás, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, apuntó directamente contra la gestión de Javier Milei, a la que responsabilizó por la profundización de la crisis alimentaria en la provincia.
Según detalló el funcionario, la deuda nacional asciende a unos 220.000 millones de pesos correspondientes al Servicio Alimentario Escolar (SAE). En ese marco, cuestionó el incumplimiento de compromisos asumidos por la ministra Sandra Pettovello.
Larroque señaló que, si bien Nación se había comprometido a financiar el 20% del SAE, los giros efectivos apenas superaron el 10%. “Lo que estamos pidiendo es que se cumpla con una parte mínima de lo que históricamente aportaba el Estado nacional”, subrayó.
En paralelo, la Provincia anunció un incremento del 30% en el SAE, duplicó la asistencia alimentaria a municipios y aumentó un 25% las prestaciones sociales. Sin embargo, desde el gobierno bonaerense advierten que estas medidas no alcanzan sin el acompañamiento financiero nacional.
El cierre del encuentro dejó una definición política clara: escalar el conflicto en el espacio público. “Frente a la antipolítica, tenemos que estar en la calle, acompañando y resistiendo”, afirmaron desde el PJ, anticipando una movilización que busca visibilizar el reclamo y presionar por una respuesta de Nación.