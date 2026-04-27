Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de abril de 2026 EMERGENCIA ALIMENTARIA

Intendentes vuelven a movilizar hacia Capital Humano por fondos adeudados

Intendentes bonaerenses volverán a encabezar una nueva marcha al Ministerio de Capital Humano para exigir fondos adeudados del Servicio Alimentario Escolar. El conflicto se inscribe en una disputa más amplia por el reparto de fondos entre Nación y Buenos Aires.

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