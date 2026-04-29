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29 de abril de 2026
EN CRISIS

Sin reservas y baja demanda: perspectivas de un finde XL para el olvido

La baja demanda obliga a hoteles a cerrar o trabajar con ocupación mínima en destinos clave, mientras el sector advierte que la caída del consumo y la incertidumbre económica ponen en jaque una de las temporadas más importantes del año.

Sin reservas y baja demanda: perspectivas de un finde XL para el olvido
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A pocos días de un nuevo fin de semana largo, el turismo interno muestra señales de fuerte retracción, con niveles de reservas inusualmente bajos en la mayoría de los destinos del país. Operadores del sector advierten que la demanda es débil y que, salvo contadas excepciones, el panorama dista de los picos de ocupación que históricamente caracterizaban a estos feriados.

El impacto se siente con mayor fuerza en los destinos tradicionales. En la costa atlántica bonaerense, las sierras y el norte argentino, la ocupación es casi nula, encendiendo alarmas en las economías regionales. En Mar del Plata, la postal es elocuente: hoteles abiertos con disponibilidad total y otros directamente cerrados ante la falta de turistas, reflejando una caída que el sector califica como crítica.

La situación se replica en localidades como Villa Gesell, Pinamar y el Partido de La Costa, donde el empresariado mantiene expectativas de un repunte de último momento, aunque condicionado por factores como el clima y la capacidad de gasto. Desde el sector advierten que estos fines de semana ya no cumplen el rol estratégico de anticipar la temporada de invierno, lo que agrava la incertidumbre.

En contraste, algunos destinos logran sostener mejores niveles de ocupación. Las Cataratas del Iguazú alcanzan cerca de un 70% de reservas, mientras que los centros vinculados al turismo invernal, como San Carlos de Bariloche, se acercan al lleno. La disparidad expone un cambio en los hábitos de consumo y una marcada cautela en el gasto, en un contexto económico que golpea de lleno a la actividad turística.

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