Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de abril de 2026 EN CRISIS

Sin reservas y baja demanda: perspectivas de un finde XL para el olvido

La baja demanda obliga a hoteles a cerrar o trabajar con ocupación mínima en destinos clave, mientras el sector advierte que la caída del consumo y la incertidumbre económica ponen en jaque una de las temporadas más importantes del año.

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