Volver | La Tecla Informe Especial 28 de abril de 2026 DEGRADACION SOCIAL

El ajuste sobre PBA: la otra cara de la crisis

Los recortes sobre políticas sociales en medio del hundimiento de la economía tienen un efecto devastador en la Provincia. El ajuste de Milei, el rol Kicillof y el peligro del acceso restringido a la alimentación.

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