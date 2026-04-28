 Comisiones en el freezer, internas “exportables” y un enroque que obliga a votar

Pánico en los territorios: “La cosa está jodida”, advierten ante la caída de fondos Intendentes de todos los colores políticos están alertando sobre las dificultades que tienen para cumplir con los servicios a sus vecinos. Caída de recaudación por tasas y baja en la coparticipación incrementan la preocupación en medio de una crisis que golpea la alimentación y la salud de las familias.