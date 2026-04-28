Comisiones en el freezer, internas “exportables” y un enroque que obliga a votar
Sin actividad por las internas partidarias, las comisiones siguen sin conformarse y la posibilidad de sesionar se dilata. Un enroque obligará a levantar la mano a los Diputados. Los libertarios y una disputa que el cuerpo no quiso saldar.
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El almanaque marca el casi final del mes de abril, con varios asuntos pendientes en la actividad de la Legislatura bonaerense, prácticamente paralizada por las internas y si resolver cuestiones elementales de funcionamiento.
Como informó La Tecla.info, las disputas internas en el oficialismo mantienen en el freezer la actividad de las comisiones, que todavía no cuentan con autoridades ni integrantes. En este ítem, el oficialismo sigue enfrascado en una pelea sin cuartel.
Sin embargo, las disputas intestinas no son exclusividad del peronismo. También los libertarios dieron muestras de sus rencillas en la Cámara Baja, cuando el hasta hoy presidente del bloque, el caputista Agustín Romo, elevó una lista con los nombres que pretende su bancada para conducir los grupos de trabajo, mientras que el karinista/parejista Juanes Osaba hizo lo propio con una lista diferente.
Según pudo saber este medio, desde la conducción del cuerpo mostraron una gran sorpresa, además de rechazar ambas nóminas. “No, muchachos, no quieran que nosotros le resolvamos su interna. Pónganse de acuerdo entre ustedes y traigan una sola lista”, lanzaron a los referentes de La Libertad Avanza.
Agustín Romo (Las Fuerzas del Cielo) y el parejista Juanes Osaba, enroque en Diputados.
Acerca de la interna violeta, se espera que la Legislatura pueda sesionar para que se haga el relevo en la presidencia del bloque en Diputados. Como se dijo, Karina Milei y Sebastián Pareja aceleraron y Romo fue “invitado” a dejar la conducción de esa bancada.
Su lugar será ocupado por el parejista Osaba, actual vicepresidente, en un enroque que implicará, además, una nueva votación según lo establece el reglamento del Parlamento de la provincia de Buenos Aires.
“No es tan fácil como cambio a éste por éste. Cuando sesionemos habrá que votar otra vez todas las vicepresidencias”, explicó un legislador de la oposición.
En el Senado, las comisiones consideradas más importantes son la de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, la de Presupuesto e Impuestos y la de Legislación General. Los senadores Emmanuel González Santalla y Marcelo Feliú, respectivamente, presiden las dos primeras, y es probable que continúen al frente de las mismas; la comisión de Legislación General en la Cámara alta, en tanto, deberá tener un nuevo presidente, ya que Gustavo Soos dejó de formar parte del cuerpo en el recambio de diciembre.
Sin embargo, igual que sucede en Diputados, tomaron relevancia dos impensadas hasta hace un tiempo. Se trata de las de Reforma Política (en la Cámara Alta fue presidida hasta diciembre por la radical Nerina Neumann y en la Baja el también boina blanca Emiliano Balbín, con mandato cumplido), habida cuenta de que todo apunta a un 2026 plagado de debates sobre la modificación de los sistemas electorales en la provincia.
Otra que comenzó a cotizar es la de Ludopatía en Diputados. Para encabezarla pulsean dos sectores: La Cámpora propone a Micaela Olivetto (también tercia para Reforma Política), mientras que el grupo afín a Martín Insaurralde levanta a Marcela Basualdo.
En Diputados, los legisladores peronistas Juan Pablo de Jesús y Rubén Eslaiman continuarían presidiendo las de Presupuesto y Legislación General, respectivamente, en tanto que para la de Asuntos Constitucionales y Justicia, que completa la tríada de las “principales”, habrá que buscar a un reemplazante de Susana González, que también finalizó su mandato.
Sin embargo, el eje del conflicto pareciera estar en la comisión de Reforma Política, que también será presidida por alguien del oficialismo, con La Cámpora y otros sectores del oficialismo deseosos de ejercer su conducción en Diputados y Senadores.
En este contexto, hasta el momento nadie desmiente ni confirma una supuesta amenaza proferida por la titular del Senado, Verónica Magario, quien habría emplazado a su bloque a dirimir las discrepancias bajo amenaza de aplicar el "dedazo" y definir las posiciones.
Tampoco se estaría cumpliendo el deseo expresado por su par de Diputados, Alejandro Dicchiara, quien se había propuesto que el cuerpo sesione, al menos, una vez por mes.