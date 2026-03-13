Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de marzo de 2026 LLAMADO

El abadismo y sus socios convocan a la unidad y a recuperar la legitimidad de la UCR

La alianza interna conformada por ese sector, junto con el possismo, el salvadorismo y Evolución, llaman a reconstruir la conducción del radicalismo y cuestionan lo actuado por el titular del Comité de Contingencia, Miguel Fernández. La fecha de la interna, en manos de Ramos Padilla.

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