13 de marzo de 2026
LLAMADO
El abadismo y sus socios convocan a la unidad y a recuperar la legitimidad de la UCR
La alianza interna conformada por ese sector, junto con el possismo, el salvadorismo y Evolución, llaman a reconstruir la conducción del radicalismo y cuestionan lo actuado por el titular del Comité de Contingencia, Miguel Fernández. La fecha de la interna, en manos de Ramos Padilla.
En medio de una nueva judicialización en la vida interna de la UCR bonaerense, que deberá definir el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, la alianza que conforman abadistas, possistas, salvadoristas y Evolución, realizó un llamado a la unidad con duras críticas hacia el sector que comanda el actual titular del Comité de Contingencia, Miguel Fernández.
En un comunicado que lleva la firma de Maximiliano Abad, Pablo Domenichini, Daniel Salvador y Gustavo Posse, el frente señaló que “el próximo 7 de junio el radicalismo de la provincia de Buenos Aires elegirá a sus autoridades. No es una elección más: es la oportunidad de recuperar la institucionalidad del Partido y construir una conducción con legitimidad política”.
“Venimos de un resultado electoral muy adverso que redujo nuestra representación en municipios, consejos escolares y en la Legislatura. Además, la UCR no participó en la última elección de diputados nacionales, un hecho inédito desde 1983. Esa situación debe interpelarnos a todos: cada uno, desde su lugar, tiene una cuota de responsabilidad y también el deber de contribuir a la reconstrucción del partido”, expresaron.
En tal sentido, evaluaron que “el radicalismo siempre supo levantarse en los momentos difíciles. Y esta vez no será la excepción. No es con personalismos ni con actitudes caprichosas como vamos a salir adelante, sino con vocación de unidad, responsabilidad política y una conducción representativa que vuelva a ordenar al Partido y fortalecer su presencia territorial. El Comité de Contingencia ya cumplió su rol transitorio. Ahora es tiempo de que el radicalismo bonaerense vuelva a tener una conducción plena, elegida por sus afiliados”.
Finalmente, consideraron que los radicales tenemos una responsabilidad frente a la sociedad: ser una alternativa política seria, con ideas, con presencia y con vocación de futuro. Para eso necesitamos un Comité fuerte y una conducción con legitimidad política. Ese es el desafío que tenemos por delante. Y hacia allí vamos”.
Cabe recordar que los sectores firmante se autoconvocaron días atrás y decidieron adelantar las elecciones para el próximo 7 de junio, decisión que fue ratificada por la Convención y judicializada por el espacio que conduce Miguel Fernández.