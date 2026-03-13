Apps
Viernes, 13 marzo 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
13 de marzo de 2026
LLAMADO

El abadismo y sus socios convocan a la unidad y a recuperar la legitimidad de la UCR

La alianza interna conformada por ese sector, junto con el possismo, el salvadorismo y Evolución, llaman a reconstruir la conducción del radicalismo y cuestionan lo actuado por el titular del Comité de Contingencia, Miguel Fernández. La fecha de la interna, en manos de Ramos Padilla.

El abadismo y sus socios convocan a la unidad y a recuperar la legitimidad de la UCR
Compartir

En medio de una nueva judicialización en la vida interna de la UCR bonaerense, que deberá definir el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, la alianza que conforman abadistas, possistas, salvadoristas y Evolución, realizó un llamado a la unidad con duras críticas hacia el sector que comanda el actual titular del Comité de Contingencia, Miguel Fernández.

En un comunicado que lleva la firma de Maximiliano Abad, Pablo Domenichini, Daniel Salvador y Gustavo Posse, el frente señaló que “el próximo 7 de junio el radicalismo de la provincia de Buenos Aires elegirá a sus autoridades. No es una elección más: es la oportunidad de recuperar la institucionalidad del Partido y construir una conducción con legitimidad política”.

“Venimos de un resultado electoral muy adverso que redujo nuestra representación en municipios, consejos escolares y en la Legislatura. Además, la UCR no participó en la última elección de diputados nacionales, un hecho inédito desde 1983. Esa situación debe interpelarnos a todos: cada uno, desde su lugar, tiene una cuota de responsabilidad y también el deber de contribuir a la reconstrucción del partido”, expresaron.

En tal sentido, evaluaron que “el radicalismo siempre supo levantarse en los momentos difíciles. Y esta vez no será la excepción. No es con personalismos ni con actitudes caprichosas como vamos a salir adelante, sino con vocación de unidad, responsabilidad política y una conducción representativa que vuelva a ordenar al Partido y fortalecer su presencia territorial. El Comité de Contingencia ya cumplió su rol transitorio. Ahora es tiempo de que el radicalismo bonaerense vuelva a tener una conducción plena, elegida por sus afiliados”.

Finalmente, consideraron que los radicales tenemos una responsabilidad frente a la sociedad: ser una alternativa política seria, con ideas, con presencia y con vocación de futuro. Para eso necesitamos un Comité fuerte y una conducción con legitimidad política. Ese es el desafío que tenemos por delante. Y hacia allí vamos”.

Cabe recordar que los sectores firmante se autoconvocaron días atrás y decidieron adelantar las elecciones para el próximo 7 de junio, decisión que fue ratificada por la Convención y judicializada por el espacio que conduce Miguel Fernández.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

FESTEJOS

Elecciones del PJ: ya proclamaron a un ganador antes de medirse en las urnas

El exintendente Santiago Maggiotti fue consagrado vencedor y presidirá el justicialismo de Navarro. La otra boleta, impulsada por el jefe comunal Facundo Diz, finalmente no competirá.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Aparecen roces entre los socios que pueden reconfigurar el mapa interno

El verano del descontento

Topper al borde del abismo: advierten que el cierre de la planta podría hacer desaparecer la marca en Argentina

Ministro de Kicillof le bajó el precio a municipio camporista y se la metieron al ángulo

Sexo, uniforme y patrullero: escándalo en la Bonaerense con video incluido

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET