7 de marzo de 2026
TOCAN EL TIMBRE
Los jueces bonaerenses quieren participar de la paritaria judicial
El Colegio de Magistrados y Funcionarios le pidió a la Provincia que lo convoque cuando se discuta la cuestión salarial. Representa a más de 8000 integrantes del Poder Judicial.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires le pidió al gobierno de Axel Kicillof que lo convoque para las negociaciones paritarias del sector judicial.
Los jueces y fiscales también quieren sentarse a la mesa de negociación, que actualmente comprende al gobierno provincial y a la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), que representa a los empleados de la Justicia.
“Si bien nuestra institución no posee carácter gremial, ejerce la representación legítima de la amplia mayoría de las y los magistrados y funcionarios de la provincia. En consecuencia, su participación en esos ámbitos resulta necesaria para garantizar una adecuada consideración de sus intereses”, indicó el Colegio en una carta enviada a los ministerios de Economía y de Trabajo bonaerenses.
La entidad presidida por Matías Rappazzo representa a más de 8000 personas, entre jueces, fiscales y funcionarios judiciales, que no están representados por la AJB. El Colegio argumentó que “excluirlo de la mesa de negociación implica privar a este sector de una representación efectiva en la definición de sus condiciones de trabajo”. Y refrendó su propia “legitimidad institucional” en base a su trayectoria y a su “vínculo directo con el ejercicio cotidiano de la función jurisdiccional”.
Entre los objetivos declarados de la institución, que agrupa a colegios judiciales de toda la provincia de Buenos Aires, se encuentra la protección de la intangibilidad de los sueldos de los funcionarios judiciales, su estabilidad laboral y la garantía de condiciones adecuadas para su trabajo. Pero no tiene, efectivamente, personería gremial, por lo que actualmente no es parte de las negociaciones paritarias del Poder Judicial.