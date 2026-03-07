Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de marzo de 2026 TOCAN EL TIMBRE

Los jueces bonaerenses quieren participar de la paritaria judicial

El Colegio de Magistrados y Funcionarios le pidió a la Provincia que lo convoque cuando se discuta la cuestión salarial. Representa a más de 8000 integrantes del Poder Judicial.

