Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de marzo de 2026 HACIA LAS URNAS

Internas en los PJ locales: las boletas de todos los candidatos que se presentan

La Junta Electoral partidaria dio a conocer las papeletas con las que cada sector competirá en 17 distritos de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, ya dieron a conocer las mesas y lugares de votación.

Compartir