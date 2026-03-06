6 de marzo de 2026
HACIA LAS URNAS
Internas en los PJ locales: las boletas de todos los candidatos que se presentan
La Junta Electoral partidaria dio a conocer las papeletas con las que cada sector competirá en 17 distritos de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, ya dieron a conocer las mesas y lugares de votación.
La Junta Electoral del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires aprobó formalmente los modelos de boletas que se utilizarán en las elecciones internas convocadas para el próximo 15 de marzo. Hasta el momento son 17 los distritos en los que habrá comicios y resta definir la situación de Tigre.
La decisión quedó plasmada en la Resolución N° 52 donde se establece la oficialización de las boletas presentadas por las listas que competirán en el proceso partidario. La votación definirá cargos de consejeros distritales y congresales provinciales dentro de la estructura partidaria.
Las boletas de los candidatos corresponden a: Balcarce, Coronel Suárez, General Pueyrredon, Junín, Lincoln, Lobería, Magdalena, Morón, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, San Antonio De Areco, San Miguel, San Nicolás, Tornquist, Tres de Febrero y Zárate.
Según detalla la resolución, la Junta Electoral analizó las presentaciones realizadas por los apoderados de cada lista. Tras una serie de observaciones iniciales, los representantes efectuaron las correcciones correspondientes y solicitaron la oficialización de los modelos de boleta.
El organismo consideró que las versiones finales cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 11 del reglamento electoral partidario, que regula la confección y presentación de las boletas para los comicios internos.
De esta manera, mediante el artículo 1° de la resolución, se aprobaron los modelos presentados por las listas oficializadas para competir en la elección interna.
A su vez, el artículo 2° establece que las boletas incluidas en los anexos de la resolución serán consideradas “boletas testigo”. Esto significa que funcionarán como modelo oficial para las autoridades de mesa durante la jornada electoral y no podrán sufrir modificaciones posteriores.
La medida forma parte del cronograma electoral interno del justicialismo bonaerense, que culminará el 15 de marzo con la votación para renovar cargos en los órganos partidarios a nivel distrital y provincial.
Todas las listas de los 17 distritos que van a internas por los PJ locales