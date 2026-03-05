En el peronismo es un todos contra todos

Elde la provincia de Buenos Aires todavía sigue con el proceso electoral abierto hacia el 15 de marzo, día en que se llevarán a cabo los comicios internos en 18 distritos. De ese total, en seis municipios hay intendentes de Fuerza Patria, por lo que las disputas cobran otro protagonismo.juegan con candidatos que se medirán en las urnas.El acuerdo entre el kircillofismo y el kirchnerismo realizado por arriba no logró aplacar las. Por ese motivo, el 15 de marzo habrá elecciones en una serie de distritos en los que los principales campamentos se enfrentarán y los motivos de los desacuerdos son de los más variados.De los 18 puntos conflictivos hay un grupo que se lleva todas las miradas por tener jefes comunales peronistas o aliados. Los mismos son:. Los 12 restantes son: San Miguel, Tres de Febrero, San Antonio de Areco, San Nicolás, Zárate, Magdalena, Junín, Lincoln, Balcarce, General Pueyrredon, Lobería y Saladillo.Eldespliegan sus fichas en una pelea que promete tener más capítulos luego de los comicios. Es que en muchos de los distritos, más allá de las jefaturas locales, se pelea por quien tiene mejores condiciones para llegar con chances a ser candidato a intendente en sus respectivos territorios.En cuanto a los distritos gobernados porse producen cruces internos en los que se replican alineamientod internos provinciales, pero en algunos hay lugar a sorpresas. También están aquellas riñas locales que vienen desde hace tiempo y que no pueden zanjarse de ninguna manera.De los territorios que no poseen gobiernos peronistas. Allí el MDF y el cristinismo se preparan para una compulsa. Hasta ahí nada fuera de lo normal, pero lo llamativo es que hay dos boletas que forman parte del kicillofismo.La situación no termina ahí de las del axelismo una la encabeza Juan José Castro, que tiene el patrocinio de, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos. La otra lleva como presidente a Santiago Fidanza, un dirigente impulsado por, ministro de Desarrollo de la Comunidad. La restante es la de Héctor Fernández, un cristinista que se mantiene alineado al kirchnerismo.En cuanto a los que están comandados por alcaldes de Fuerza Patria en algunos existen la situación de que. Por ese motivo, hasta el momento, surgen rivales que buscan quedarse con el traje de candidato a alcalde en 2027. Esto continuará así en tanto se mantenga la ley que prohíbe las reelecciones indefinidas y no sea modificada.En varios de esos municipios el debate no se limita a la conducción partidaria sino que impacta en la estructura territorial, en el manejo de losy en la proyección legislativa seccional. La interna delfunciona, en ese sentido, como una instancia de ordenamiento previo a la discusión por las listas provinciales y nacionales del próximo turno electoral.Hay que tener en cuenta que. El kicillofismo busca consolidar volumen propio en el interior y en el Conurbano. El kirchnerismo pretende sostener su capacidad de incidencia. El massismo, con estructura municipal y legislativa, apuesta a mantener presencia en los distritos donde conserva cuadros competitivos.El resultado del 15 de marzo no definirá solamente autoridades partidarias. También marcará la. Allí se verá si el acuerdo de cúpulas logra traducirse en cohesión territorial o si, por el contrario, las tensiones locales anticipan un escenario más complejo hacia 2027.MORÓNEn Morón, municipio de la Primera sección, se libra una puja en la que llamativamente los dos principales dirigentes no forman parte de la estructura del PJ bonaerense. Tantocomose enfrentan luego de que el intendente se acercara a Axel Kicillof a diferencia del líder de Nuevo Encuentro, que mantuvo su vínculo con el cristinismo.Desde el lado de la jefatura comunal, encuadrados dentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), apuestan por. El dirigente es el actual titular del partido a nivel local y busca sostener la estructura alineada a la gestión municipal.Desde el otro rincón emerge la figura de, una alfil de La Cámpora que teje lazos fuertes con el sabbatellismo en Morón. Así es que el kirchnerismo pone a prueba a Ghi con el desafío de ir a las urnas luego de varios intentos de consensuar una lista unificada que fracasaron.El distanciamiento entre Ghi y Sabbatella cada vez es mayor y. Para las elecciones provinciales y municipales del 7 de septiembre de 2025 hubo fuertes discusiones y hasta se presentaron dos boletas, una por cada sector, que finalmente terminó en una sola tras arduos debates.que no terminarán el 15 de marzo, sino que ya se mira lo que puede suceder en 2027. Sin posibilidad de reelegir Ghi -al menos por ahora-, Sabbatella ya se prepara para la disputa que lo catapulte a su vuelta a la intendencia.TIGREEl municipio de Tigre es otro de los territorios que arrastra una vieja contienda de dirigentes que eran del mismo espacio y que luego tomaron caminos distintos. La pelea ahora se traslada a la conducción del PJ local conpor un lado ypor otro. De todos modos, la novela abrió el capítulo judicial por lo que podría haber cambios en cualquier momento.Mario Zamora, hermano del intendente, encabeza una de las listas que no fue habilitada por la Junta Electoral, pero que luego fue aprobada por la. La presentación fue realizada por los apoderados en busca de poder compulsar en las urnas.En tanto,es quien desafía al jefe comunal y es un hombre impulsado por el Frente Renovador y sectores aliados de Fuerza Patria. Desde este espacio apelaron la decisión de primera instancia y consideran que el intendente tigrense no cumplió con las reglas electorales dispuestas. Una vez más, el zamorismo y el massismo cara a cara.NAVARROEn Navarro se expresa uno de los grandes problemas que tiene Axel Kicillof con su armado Movimiento Derecho al Futuro (MDF): la imposibilidad de ordenar una tropa unificada en todos los distritos. El territorio de la Primera sección no pudo escapar a esa dificultad yen las urnas con lo que implica una interna.El intendente,, se la juega con su candidata a presidir el PJ local,. Así buscará adjuntar la estructura partidaria a su gestión municipal.Sin embargo, el exalcaldemuestra sus credenciales y no se resigna a quedar por fuera de la conducción. Por ese motivo, encabeza la boleta que intentará derrotar a la impulsada por el jefe comunal.No es un enfrentamiento nuevo ya que se arrastra desde el momento en que Alberto Fernández era presidente de la Nación. En aquel entonces Maggiotti era intendente y ocupó el cargo de. En su lugar asumió Diz y las tensiones emergieron en todo su esplendor cuando se reencontraron en el territorio.Diz, en su momento, comenzó a formar parte de algunas reuniones de intendentes del Frente Renovador y se lo contaba como un integrante más del. Luego, en función a algunas diferencias, el alcalde se alejó y se acercó al MDF. Para Maggiotti, hacerse con el PJ local podría abrirle paso al regreso a la intendencia.TORNQUISTEn Tornquist se reaviva una batalla típica de los distritos del interior entre dos dirigentes de peso con trayectoria. El actual intendente,, y el exalcaldese enfrentan en las urnas con candidatos propios.El jefe comunal hoy es un dirigente que circula en la órbita del FR, el espacio liderado por Sergio Massa.es quien tomó la posta para presidir el PJ local y se encuentra alineado a la gestión municipal.Asimismo, el referente justicialistaencabeza la otra nómina para hacerle frente al intendente. La boleta tiene la banca del exalcalde Trankels, secretario de Obras Públicas de Bahía Blanca, distrito gobernado por el kirchnerista Federico Susbielles. Se configura una pelea de dirigentes con terminales en dos de los tres sectores de FP.CORONEL SUAREZEn Coronel Suárez se da la particularidad de que el intendente no es miembro del Partido Justicialista, pero sí forma parte de Fuerza Patria con su armado vecinal. Se trata de, un alcalde alineado en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y con posturas sumamente críticas hacia la conducción dey Máximo Kirchner.Sin embargo, la consolidación de dos listas para pelear por la presidencia del Partido Justicialista local dejó sorprendidos a más de uno. Es que el jefe comunal logró acordar con el camporismo y referentes que responden apara impulsar una boleta, que por otra parte encontró rival.es la candidata a presidenta por la nómina que banca Móccero. Es una dirigente que integra La Cámpora y tiene línea directa con, quien proviene del sindicato de empleados municipales.Del otro lado hay resistencia y buscan quedarse con el mando del justicialismo del distrito con una propuesta que articula a diferentes sectores. El designado para pelear por la presidencia es, que intentará poner en pie un partido que sostenga las bases del peronismo con iniciativas propias en este contexto.La lista que se armó para competir posee, pero también incluye apuestas por jóvenes referentes. En ese sentido, intentarán mostrar apertura tanto en lo político como en lo generacional.La batalla que se librará el 15 de marzo en el municipio de latendrá sus cuestiones llamativas que grafican el estado actual del peronismo. Un volantazo del intendente para acordar con quienes criticaba y unos contrincantes desencantos con los movimientos realizados por el kirchnerismo. Moccero es uno de los jefes comunales que, con la ley actual, no podrá ir por otro mandato en 2027.ROQUE PÉREZEn la Séptima sección electoral, el municipio comandado por(Frente Renovador) se ve arrastrado a una rencilla que no tiene fin y ya muchos ni se acuerdan por qué empezó. Massistas y camporistas se unieron para hacerle frente al exintendentey así configuran el escenario de batalla.La lista que banca la gestión del municipio tiene como candidata a presidenta a, una dirigente camporista. Asimismo, es la hija del recordado “Chinchu”, quien fuera jefe comunal antes de Sciani y que era un kicillofista acérrimo.fue el elegido de Horna para dar la pelea en el distrito y quedarse con la conducción del PJ local. Desde este espacio plantean que buscan contener a todos los que se sientan identificados con el peronismo tradicional y que vean en Axel Kicillof a un dirigente con proyección de conducir al justicialismo.Este distrito presenta una regla que suele darse en el peronismo a nivel provincial y es la coordinación entre el Frente Renovador y La Cámpora. De esta manera, se replica al tándem Máximo Kirchner - Sergio Massa que también se traslada a laAsimismo, quienes no están dentro ese armado y presentan cuestionamientos al kirchnerismo suelen recostarse sobre la figura del Gobernador bonaerense.al armado que encara Kicillof.