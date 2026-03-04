Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de marzo de 2026 MESA DE NEGOCIACION

Luego de “la mejor oferta paritaria de la Argentina”, estatales discuten con la Provincia el aumento del 3%

Tras el paro que llevaron adelante los docentes bonaerenses y estatales de ATE, el gobierno de Axel Kicillof recibirá a ambos sectores a negociar salarios en paritarias. Según Carlos Bianco, la oferta del 3% es “probablemente la mejor paritaria de la Argentina”.

