Buenos Aires 6 de marzo de 2026 LA UCR Y SU LABERINTO

Sectores de la UCR decidieron adelantar las elecciones y un espacio lo judicializará

El Comité y la Convención de Contingencia de la UCR bonaerense aprobaron avanzar con elecciones internas el 7 de junio. Las reuniones se realizó con modalidad híbrida y en medio de la puja entre los sectores que responden a Abad, Posse y Lousteau con el de Fernández, que no estuvo presente, y que recurrirá a la Justicia.

