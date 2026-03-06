6 de marzo de 2026
LA UCR Y SU LABERINTO
Sectores de la UCR decidieron adelantar las elecciones y un espacio lo judicializará
El Comité y la Convención de Contingencia de la UCR bonaerense aprobaron avanzar con elecciones internas el 7 de junio. Las reuniones se realizó con modalidad híbrida y en medio de la puja entre los sectores que responden a Abad, Posse y Lousteau con el de Fernández, que no estuvo presente, y que recurrirá a la Justicia.
La Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires dio un nuevo paso en su proceso de normalización institucional y avanzó con la definición de su calendario interno, aunque sin consenso y con altas chande de que todo otra vez tgermine en la Justicia. ç
En una sesión extraordinaria del Comité de Contingencia -autoconvocada por los sectores que responden a Abad, Posse y Lousteau-, el radicalismo bonaerense resolvió impulsar la realización de elecciones partidarias el próximo 7 de junio. Esta decisión fue ratificada por la Convención de Contingencia que sesionó minutos después
La votación se realizó con participación híbrida (presencial y virtual) y la reunión del Comité contó con siete convencionales presentes. El resultado fue de cinco votos a favor de adelantar el proceso electoral y dos abstenciones, en un clima atravesado por las tensiones internas que dominan la vida partidaria.
Cabe destacar que el Comité de Contingencia se autoconvocó, siendo que el presidente del mismo, Miguel Fernández, había propuesto formalmente realizar el plenario del cuerpo el próximo 12 de marzo a las 18 horas.
Votaron a favor Walter Héctor Carusso (Posse), Sofía Magdalena Gambier (Abad), Ariel Martinez Bordaisco (Abad), Miguel Ángel Bazze (Lousteau) y Josefina Mendoza (Lusteau). Los que abstuvieron fueron el intendente de Tandil, Miguel Lunghi, y Josefina Ignacio, dirigente vinculada al sector del ex diputado radical Federico Storani. Y no estuvieron Fernández, Elsa Llenderrozas y Luis Podio. La definición dejó expuesta la fractura que atraviesa al radicalismo provincial en plena discusión por el control de la estructura partidaria.
En la misma reunión también se resolvió designar como nuevo apoderado del partido a Andrés “Keto” Villalba, quien asumirá la responsabilidad de representar legalmente a la UCR bonaerense tras la renuncia presentada por Federico Carozzi, que se hizo efectiva a fines de febrero.
La votación en la Convención de Contingencia fue de 9 votos a favor de adelantar contra 1 en contra. El encuentro se realizó también con modalidad híbrida. El encuentro fue convocado por el presidente de la Convención de Contingencia, Pablo Domenichini, mediante la Resolución Nº 1/2026. La convocatoria buscó encauzar el proceso interno del centenario partido y garantizar el funcionamiento formal de sus órganos en medio de una etapa de reorganización institucional.
Sus integrantes son: Pablo Matías Domenichini (Presidente), Josefina Lauría, Silvana Nancy Maldonado ,Ignacio Abel Palacios, Juan Martín Genoud, Érica Silvana Revilla, Diego Raúl Garciarena, Miguel Ángel Gargaglione, Sebastián Nicolás Salvador y Agustín Máspoli. Este último fue el único que votó en contra.
La UCR busca ordenar su interna con la mirada puesta en el futuro político de la provincia de Buenos Aires y en la posibilidad de construir una alternativa competitiva de cara a las elecciones de 2027, pero no logra que todos tiren del carro para el mismo lado.
La discusión por el calendario electoral se inscribe en un escenario más amplio de reconfiguración del radicalismo, que en las últimas semanas realizó un acto de alto perfil político en Mar del Plata y mantuvo reuniones entre los distintos sectores con el objetivo de avanzar en la normalización del partido, pero en las que no hubo consenso, y por eso un sector decidió realizar la autoconvocatoria del Comité horas antes del llamado a la Convención.
La fuerte disputa, que tiene por un lado los espacios que responden a Maximiliano Abad, Gustavo Posse y Martín Lousteau, y por el otro al sectror que comanda Fernández mantiene abierto un conflicto que volvería a dirimirse en la Justicia, como las internas del año pasado. El sector de Fernández considera improcedente la convocatoria y remite a la cita del 12/3. "No nos queda más camino que judicializarlo y que Ramos Padilla (juez federal con competencia electoral) decida", aseguran.
Desde el abadismo aseguran que la convocatoria del 12 se caerá por falta de quórum y que las reuniones de hoy demostraron la relación de fuerzas internas.