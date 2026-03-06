Apps
RECESIÓN

Se pierden 160 empleos por día por la crisis de la industria

Un informe de la UBA determinó que en menos de dos años de gobierno libertario se perdieron unos 115.000 puestos de trabajo registrados en el sector.

La crisis de la industria en la Argentina embiste con fuerza y se carga 160 puestos de trabajo por día, según un informe difundido hoy por un centro de investigación de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La caída en el consumo, la competencia con productos extranjeros por la apertura de las importaciones y los obstáculos para acceder al crédito son los factores fundamentales que afectan a las empresas fabriles y derivan en una reducción de las plantillas, según el trabajo.

El Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL), que depende de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, analizó datos oficiales difundidos por la Secretaría de Trabajo para determinar el estado de la industria manufacturera y el impacto en el nivel de empleo.

Entre noviembre de 2023, el mes anterior a la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación, y agosto de 2025 el sector eliminó 77 empleos diarios, lo que representa más de un cuarto del total de puestos de trabajo perdidos durante el libertariato. Así se consolidó una pérdida de unos 115.000 empleos formales en la industria en doce años (el máximo se había registrado en 2013).

Pero la reducción seguramente es mucho mayor, porque se estima que la mitad del empleo en la industria no está registrado.

“Considerándose que más de la mitad del empleo industrial es informal de acuerdo al Centro de Estudios de la UIA, desde el tercer trimestre de 2023 a mediados de 2025 se eliminaron aproximadamente 100.000 empleos fabriles (cerca de 5000 por mes y 160 diarios) en total (registrados y no)”, explica el informe del CEHEAL.

El centro de investigación reveló que el PBI per cápita del sector industrial se contrajo tanto que es equivalente al de cuatro décadas atrás: se ubica casi un 30% por debajo de su valor en 2011 y es similar al de 1985.

En consecuencia, la industria pasó de representar el 16,5% del PBI al 13,7% en menos de dos años, según el estudio.

“En cuanto a la industria de bienes de capital, la producción local cayó casi 25% entre 2023 y 2025, mientras las importaciones se dispararon al 77%”, y esto redundó en una caída del sector del 8,3% durante el gobierno de Milei, precisa el informe.

En este escenario, “se detecta un desfinanciamiento público del sector, mientras que el apoyo se concentró en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI)”, observan los analistas de la UBA.
 

