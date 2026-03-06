6 de marzo de 2026
PARITARIAS
Fin del misterio: los gremios docentes aceptaron la propuesta de Kicillof
Tanto FEB como Suteba discutieron la propuesta paritaria del 7.5% que ofreció el gobierno de la provincia de Buenos Aires en plenarios y ambos gremios dieron el visto bueno, con la condición de una nueva reapertura
Luego de la reunión entre el gobierno provincial y los gremios por la negociación paritaria, las bases analizaron la propuesta efectuada por la gestión de Kicillof en los respectivos plenarios gremiales. Tras algunos días de misterio, los gremios dieron el visto bueno y aprobaron el aumento salarial.
La propuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires constó de un aumento del 5% en marzo y un 2,5% en abril, más un 1,5% que se había otorgado preventivamente en febrero, todo calculado sobre la base del sueldo de enero. Se trata, entonces, de un incremento salarial del 9% en forma escalonada, a lo largo de tres meses.
Los primeros en aceptarlos fueron los gremios estatales de ATE y la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA). Durante el transcurso de la tarde del viernes, tanto SUTEBA como la Federación de Educadores bonaerenses aprobaron el aumento salarial.
Con respecto a la FEB, los congresales aceptaron por mayoría la oferta salarial que el gobierno bonaerense llevó a la última Paritaria Docente, que consiste en la consolidación del incremento de febrero, a cuenta de futuros aumentos, del 1,5%; y un aumento salarial para marzo del 5% y del 2,5% para el mes de abril. Asimismo, desde el mes de abril se comenzará a liquidar la bonificación “Compensación FONID/Conectividad” de $28.700, conforme a la modalidad FONID.
“Los porcentajes de incremento salarial de la oferta aprobada hoy por los congresales será percibida también por los jubilados”, explicó la presidente de la FEB, Liliana Olivera, y aseguró que “la propuesta incluye una bonificación que viene a compensar la pérdida del Fondo de Incentivo Docente”.
Por su parte, desde SUTEBA también avalaron el aumento y sostuvieron que desde la Provincia propusieron una cláusula de monitoreo de la evolución del Acuerdo Paritario dentro de la primera quincena de mayo 2026, además del compromiso de una reapertura de las negociaciones durante el mes de junio.
En esa línea, SUTEBA aprobó la continuidad del plan de lucha de la CTERA, “con la máxima medida que se pueda garantizar, en unidad con los Gremios Docentes Nacionales y Universitarios; por financiamiento, Paritaria Nacional, salarios y FONID, en defensa de las jubilaciones y contra la reforma educativa libertaria y el ajuste educativo”.