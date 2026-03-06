Apps
NEGOCIACIONES

Llegó el turno de la Policía Bonaerense: acordaron un aumento del 11% de salario

El gobierno de la provincia de Buenos Aires otorgará un jugoso aumento a la Policía bonaerense, luego del 9% acordado con estatales y docentes. Javier Alonso celebró esta suba.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso una actualización salarial para los efectivos de la Policía bonaerense que alcanza el 11% en el primer tramo del año, junto con mejoras en adicionales vinculados al uniforme y al servicio de Policía Adicional (POLAD).

La suba se compone de distintos tramos acumulativos: un 2% aplicado en enero, otro 1,5% en febrero, un 5% correspondiente a marzo y un 2,5% previsto para abril. De esta manera, la mejora total para el sector durante ese período llega al 11%.

Además de la recomposición del salario básico, el acuerdo incluye un plus compensatorio destinado a la compra de uniformes y una actualización en el valor de las horas del servicio de Policía Adicional. En este último caso, desde febrero el POLAD registró un incremento del 22,7%, lo que permitirá que hacia abril acumule una mejora del 36,4%.

 
Desde la administración provincial señalaron que la decisión busca sostener el poder adquisitivo del personal de seguridad en un escenario económico complejo y con limitaciones presupuestarias.

A través de su cuenta de X, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, celebró el aumento otorgado a la policía bonaerense: “Alcanzamos una mejora salarial del 11% en lo que va de 2026 para la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El aumento contempla 5% en marzo y 2,5% en abril, que se suman a las subas de 2% en enero y 1,5% en febrero. Incluye también la compensación por uniforme y el valor del servicio de Policía Adicional (POLAD) que a partir de febrero del corriente año logra un incremento adicional del 22,7%, acumulando al mes de abril una mejora del 36,4%”.

“En la gestión de @Kicillofok sostenemos el compromiso con quienes cuidan a los bonaerenses. En un contexto económico complejo y con menos recursos por las políticas del Gobierno nacional, seguimos defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad”, cerró el ministro.
 

