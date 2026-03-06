Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de marzo de 2026 POSTURAS

López destacó el visto bueno de los gremios a la paritaria: “La Provincia sigue adelante”

El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires dio su parecer sobre la negociación paritaria con los gremios bonaerenses, luego del paro docente del pasado 2 de marzo

Compartir