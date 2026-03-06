PASO y desdoblamiento: el debate que reaviva la polémica entre Kicillof y La Cámpora

Tras las definiciones sobre la hora en el 2025 para el armado del proceso electoral, en la provincia de Buenos Aires ahora intentan adelantar discusiones para no repetir el mismo error. La pelea delcolabora para el retraso de decisiones y hay quienes ya piensan sobre qué hacer de cara al 2027 más allá de las. La puerta que abre diferencias ya expresadas y una incógnita que alimenta a los demonios internos.Ladel lunes generó diversas charlas entre los dirigentes que presenciaron el discurso de. Entre esas conversaciones se abordó, entre los intendentes della idea de adelantar las elecciones provinciales y desdoblarlas.Por supuesto, entre los intercambios apareció la inquietud sobre cómo lidiar con lay buscar alternativas para sortear tal restricción. La preocupación es expresada por los alcaldes del kicillofismo a viva voz, pero hasta el momento -reconocen- no poseen una hoja ruta para impulsar tal alternativa.Eles valorado por los jefes territoriales ya que les valió defender sus gestiones, sostener el poderío en los Concejos Deliberantes y afianzarse de cara al 2027. Por ese motivo es que agitan que se reitere la iniciativa y desde el Poder Ejecutivo no lo ven con malos ojos.Después aparecen dos elementos más en la discusión: l. Sobre las PASO, suspendidas en 2025 y habilitadas en 2027, la definición que se tome a nivel nacional impactará en territorio bonaerense. Lano existe en PBA y los libertarios insisten en que se implementen, pero el justicialismo se muestra reticente.Desde el entorno de Kicillof entienden que. Además, sobre las primerias, indicaron que “hay que ver que hace Nación con la PASO, si la terminan sacando o no. El problema es que nosotros teníamos que haber descalzado la ley de la elección nacional, pero apenas pudimos suspenderlas”., aseguraron y expresaron que. Las intenciones son claras en el kicillofismo ya que muestran intenciones de desdoblar y mantener las elecciones primarias.El detalle al pasar es que piensan en un esquema en el que continúen todos los sectores adentro de la alianza.se expresa en el planteo de sostener una herramienta electoral que contenga a todos., sentenciaron desde la Gobernación. Incluso, desde un optimismo que sorprende, remarcaron que ese ordenamiento podría ser “más a fin de año y hay que ver cómo termina sucediendo”.Las expresiones contrastan a las dadas a conocer la semana pasada cuando tildaron de rupturista aluego de la elección de autoridades en el Senado bonaerense. “Se cruzaron todos los límites de convivencia. Rompieron todo”, manifestaron aquella vez, pero ahora parece que los ánimos están más fríos.Desde el kirchnerismo señalaron que hasta el momento nadie los convocó a discutir cuestiones vinculadas a unay que, en todo caso, eso es impulsado por el MDF. No obstante, sostienen la postura contraria al desdoblamiento y la hacen pública cada vez que encuentran oportunidad.Al respecto, en declaraciones a, el diputado camporista,, habló sobre la idea que impulsan los intendentes para adelantar las elecciones provinciales de las nacionales., sostuvo.En el kirchnerismo retoman las palabras dede aquella carta publicada a fines de octubre del 2025 cuando cuestionó el desdoblamiento. De hecho, en aquel entonces recordó que salvo en la provincia de Buenos Aires, todos los gobernadores peronistas ganaron las elecciones legislativas nacionales., afirmó la expresidenta. Además, explicó: "La diferencia de casi 14 puntos en la elección del 7 de septiembre en PBA operó como una PASO o balotaje que permitió reagrupar el voto antiperonista en la elección del pasado 26 de octubre".Mientras tanto, se especula con una reunión entre Kicillof y autoridades de la Cámara de Diputados para poner en común una agenda legislativa. La conformación de la comisión dees un gran debate en el oficialismo ya que será clave a la hora de tratar cualquier modificación electoral.Estas discusiones internas se dan con una oposición que mira los movimientos del peronismo y que ya sabe que está la idea de adelantar las elecciones. Eninsistirán con que se apruebe la BUP y en cuanto a las PASO, a priori no es algo que les mueva mucho el amperímetro. El diputado nacional y presidente de LLA en PBA,, dijo que "No veo que en este momento embrionario del espacio tengamos que resolver los temas con una PASO. Somos pocos los dirigentes que estamos bien encolumnados detrás de los objetivos y nos tenemos que poner de acuerdo".El 29 de octubre de 2025, el juez federal con competencia electoral,, le envió un pedido a la dirigencia política sobre el cronograma electoral. El magistrado fue protagonista del proceso en el que se el poder político tomó la decisión de suspender las PASO provinciales y desdoblar. La publicación de su documento en el que sugirió que el desdoblamiento no era lo ideal. Sin embargo, entre sus pedidos siempre remarcó que cambiar las reglas electorales en el mismo año de los comicios no era lo recomendable.“Hay un. Las PASO se suspendieron, pero es un debate que, sin lugar a dudas, se va a dar el año que viene”, dijo Ramos Padilla en la apertura del escrutinio definitivo ante la presencia de la jueza de la Corte bonaerense, Hilda Kogan.A su vez, lanzó: “, una pequeña sugerencia a los candidatos electos: la previsibilidad, poder actuar con tiempo, es siempre una herramienta que fortalece los sistemas electorales”.