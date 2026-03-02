Apps
MEDIDAS

Golpe al bolsillo: la Provincia volvió a subir las multas y ya rozan los $2 millones

El gobierno bonaerense dispuso una nueva actualización en el valor de las multas de tránsito y las sanciones más severas ya se acercan a los dos millones de pesos. Los nuevos montos regirán durante marzo y abril, según lo establecido oficialmente.

La administración bonaerense modificó el valor de la Unidad Fija (UF), el parámetro que se utiliza para calcular las infracciones viales en todo el territorio provincial. Con la actualización, la UF pasará a costar $1.896, lo que representa una suba del 4,9% respecto del valor anterior.

Cabe recordar que la Unidad Fija se determina en base al precio de un litro de nafta premium en la estación de servicio del Automóvil Club Argentino (ACA) ubicada en 9 y 51, en la ciudad de La Plata. Al incrementarse ese valor de referencia, impacta de manera directa en el monto final de las sanciones.

De esta manera, el nuevo ajuste se suma al aumento del 5,6% que ya se había aplicado a comienzos de 2026. Y, con los recientes incrementos en los combustibles, no se descartan nuevas actualizaciones en los próximos meses.

Multas que pican fuerte

Con la UF en $1.896, las infracciones más graves pueden alcanzar cifras millonarias, dependiendo de la cantidad de unidades que determine la Justicia de Faltas en cada caso.

Entre las sanciones más altas se encuentran:

Exceso de velocidad: de 150 a 1000 UF, lo que equivale a multas de entre $284.400 y $1.896.000.

Conducir con alcohol en sangre o bajo efectos de estupefacientes: de 200 a 1000 UF, es decir entre $379.200 y $1.896.000.

Circular en contramano o por banquina: de 200 a 1000 UF, con montos que también pueden llegar a $1.896.000.

Manejar con licencia suspendida por ineptitud: de 150 a 1000 UF, entre $284.400 y $1.896.000.

Otras infracciones frecuentes también registran valores elevados:

Viajar con más ocupantes que los permitidos: de 150 a 500 UF ($284.400 a $948.000).

Negarse a exhibir la documentación obligatoria: de 100 a 500 UF ($189.600 a $948.000).

Circular sin VTV: de 100 a 500 UF ($189.600 a $948.000).

Cruzar un semáforo en rojo: de 100 a 500 UF ($189.600 a $948.000).

No usar cinturón de seguridad: de 100 a 500 UF ($189.600 a $948.000).

Incluso las faltas consideradas leves muestran cifras que impactan en el bolsillo:

Mal estacionamiento: de 50 a 100 UF ($94.800 a $189.600).

Circular sin patente: de 50 a 100 UF ($94.800 a $189.600).

Licencia vencida: de 50 a 100 UF ($94.800 a $189.600).

Conducir sin seguro: de 50 a 100 UF ($94.800 a $189.600).

No portar la cédula del vehículo: de 50 a 100 UF ($94.800 a $189.600).

Con este nuevo esquema, el Ejecutivo provincial vuelve a ajustar un rubro sensible para los conductores bonaerenses. En un contexto de presión inflacionaria y suba constante de combustibles, las multas se transforman en un factor más que tensiona la economía cotidiana de quienes transitan por las rutas y calles de la Provincia.
 

