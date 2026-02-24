24 de febrero de 2026
POR REDES SOCIALES
Fuerte cruce entre Adorni y Tignanelli por un insólito proyecto de ley
El Jefe de Gabinete de Milei fue contundente al cuestionar el primer proyecto sobre tablas tratado en la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. La respuesta del presidente del bloque peronista no tardó en llegar.
En una jornada donde no se tratarán proyectos de renombre, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires tuvo su primera sesión del año. Lo más resonante fueron las modificaciones en el reglamento interno para crear la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía.
Durante la sesión en la Legislatura, el Jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, realizó un recorte de la transmisión para cuestionar el tratamiento de una iniciativa presentada por la legisladora Lucía Iañez.
La misma se trata de declarar a la localidad platense de Etcheverry como “capital provincial de la carrera de sortijas”. Fue el primer proyecto sobre tablas tratado durante la tarde, que fue aprobada por más de dos tercios de los presentes.
Sin darse mayor tratamiento a ese proyecto de menor calibre, luego los legisladores continuaron con la sesión donde se trató la modificación del reglamento interno con respecto a la conformación de las comisiones y se conformó la comisión de ludopatía.
Pese a que este proyecto fue tratado de manera fugaz, el Jefe de Gabinete de Javier Milei aprovechó la situación para cuestionar a los legisladores del kirchnerismo.
A través de su cuenta de X, Adorni recortó el discurso de Tignanelli y sentenció: “Prioridades de los diputados kirchneristas en la provincia de Buenos Aires. Fin.”.
Rápidamente, el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Facundo Tignanelli, recogió el guante y le respondió al exvocero presidencial. También a través de la red social X, Tignanelli dijo: “Cómo dice un compañero legislador, este es más pelotudo que el hermano. Abrazo”.
Tras el intercambio de tuits, el diputado bonaerense por la Octava sección electoral, Francisco Adorni sentenció: "Lamento que el apellido Adorni a la izquierda le cause presión arterial”.
Cuando llegó el turno del discurso de la impulsora del proyecto, Lucía Iañez también cruzó a los Adorni: "Veo que algunos andan tuiteando que no es importante. Pero bueno, cuando uno camina su propia ciudad le piden ese tipo de cosas. Y cuando uno presenta más de tres proyectos, por lo general tiene la posibilidad de tratar diferentes temas”.
Durante la intervención del presidente de bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, recordó una anécdota de cuando el Jefe de Gabinete de Milei, le hizo un juicio laboral a una empresa donde trabajaba y recibió una indemnización de 60.000 dólares. Allí cuestionó el discurso de su hermano Francisco y expresó: “Tenemos ahí una incoherencia. Cómo criticas una ley, decis que hay trabajadores malos y empleadores buenos y usas esa ley cuando te conviene para tu propio beneficio”.