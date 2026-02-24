Fuerte cruce entre Adorni y Tignanelli por un insólito proyecto de ley

LEGISLATURA

Con fecha límite sigue en veremos la definición de autoridades en el Senado “El jueves debe definirse sí o sí” es la frase que resuena en los pasillos de la Cámara alta. La rosca interna está a full y el MDF defiende a capa y espada el sillón de la vicepresidencia primera. Presión para que se defina la titularidad del bloque