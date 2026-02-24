Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de febrero de 2026 BOLETíN OFICIAL

El Tribunal de Cuentas baja el martillo: aval masivo a rendiciones municipales

Las cuentas 2024 de diversos municipios y organismos pasaron sin objeciones, en una señal de fuerte respaldo técnico y político a la administración local. La aprobación unánime despeja cuestionamientos y consolida un mensaje de orden fiscal en plena revisión de gastos públicos.

Compartir