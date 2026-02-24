El Tribunal de Cuentas baja el martillo: aval masivo a rendiciones municipales
Las cuentas 2024 de diversos municipios y organismos pasaron sin objeciones, en una señal de fuerte respaldo técnico y político a la administración local. La aprobación unánime despeja cuestionamientos y consolida un mensaje de orden fiscal en plena revisión de gastos públicos.
El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires sumó una nueva tanda de expedientes aprobados y dio luz verde, por unanimidad, a las Rendiciones de Cuentas del ejercicio 2024 de varios municipios y organismos descentralizados. Las resoluciones ya fueron oficializadas a través del Boletín Oficial.
Entre los expedientes validados se encuentra la Municipalidad de General Pueyrredón, tanto por su administración central como por dos organismos clave: Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad del Estado (OSSE) y el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL), ambos correspondientes al ejercicio 2024.
También recibieron aprobación unánime las cuentas de la Municipalidad de Tres de Febrero, la Municipalidad de Almirante Brown y la Municipalidad de José C. Paz, en este caso referente a la Administración Municipal de Talleres Integrados.
A nivel regional, el Tribunal avaló la Rendición de Cuentas 2024 del Consorcio para el Desarrollo del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (CODENOBA), una entidad que agrupa a múltiples distritos en proyectos de planificación y cooperación intermunicipal.
Con esta nueva serie de resoluciones, el Tribunal continúa avanzando en la revisión de los ejercicios contables 2023 y 2024, sumando municipios y entes que superan el control técnico y administrativo requerido.