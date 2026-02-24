24 de febrero de 2026
BOLETíN OFICIAL
Tarifazos en la luz bonaerense: Provincia ajusta precios y subsidios
El recálculo de EDELAP, EDEN, EDEA y EDES incorpora aumentos por energía mayorista y cambios en el régimen de subsidios.
El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires aprobó el recálculo de los cuadros tarifarios de las principales distribuidoras de energía eléctrica, incluyendo EDELAP, EDEA, EDEN y EDES, a partir del 1° de febrero de 2026. La medida incorpora ajustes por precios estacionales de energía y potencia mayorista, transporte, cargos adicionales y el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica.
El ajuste también considera el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) implementado por el Decreto Nacional N° 943/2025 y la Resolución N° 13/2026, estableciendo topes de consumo y bonificaciones para usuarios residenciales y entidades sin fines de lucro. Hasta que se complete la implementación del registro ReSEF, continuará aplicándose el esquema de subsidios vigente.
Los cuadros tarifarios abarcan distintos segmentos de demanda, incluyendo residencial, no residencial, alumbrado público, grandes usuarios y clubes de barrio. Además, se contemplan actualizaciones transitorias del Valor Agregado de Distribución (VAD), Sobrecosto por Generación Local, Agregado Tarifario y el Cargo Transición Tarifaria (CTT).
El recálculo fue realizado por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA) y aprobado por el Ministerio, en cumplimiento con la Ley 11.769 de Marco Regulatorio Eléctrico, los contratos de concesión y las normas nacionales vigentes. La medida busca garantizar la previsibilidad de la facturación y la continuidad del servicio eléctrico en todo el territorio provincial.
Asimismo, se establecieron cuadros específicos para energía inyectada por usuarios-generadores individuales y comunitarios, ampliando el alcance de la regulación a iniciativas de generación distribuida domiciliaria y comunitaria. Las resoluciones incluyen anexos detallados con los valores aplicables a cada distribuidora y área de concesión.