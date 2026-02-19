19 de febrero de 2026
BOLETíN OFICIAL
Lotería y Casinos lanzó licitación por casi $4 mil millones para el traslado de valores
El organismo aprobó los pliegos y habilitó el llamado para contratar el servicio por 12 meses en el Hipódromo de La Plata y salas de juego provinciales.
El Instituto Provincial de Lotería y Casinos aprobó el llamado a una licitación pública para contratar el servicio de transporte de caudales destinado al Hipódromo de La Plata y a los casinos provinciales. La contratación tendrá una duración de doce meses a partir del 1 de abril de 2026 o de una fecha próxima posterior.
Según la resolución oficial, el monto estimado para el servicio asciende a $3.905.440.547,58, y el proceso se tramita bajo el Sistema de Compras Electrónicas PBAC. El organismo elaboró los pliegos de bases y condiciones y los anexos técnicos que estarán disponibles para consulta en el portal provincial.
La apertura de ofertas fue programada para el 4 de marzo a las 10.00, a través de la plataforma PBAC. El expediente contó con la intervención de las áreas administrativas, jurídicas y de control que integran el circuito habitual de una licitación pública en la Provincia de Buenos Aires.
La Dirección Provincial de Hipódromos y Casinos será la unidad orgánica encargada de administrar la relación contractual con la empresa adjudicataria. El gasto correspondiente será atendido con la partida presupuestaria asignada al organismo para este fin.