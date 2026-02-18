18 de febrero de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
Acuerdo en el peronismo marplatense: Iriart integra su espacio al esquema de Kicillof
Tras semanas de fuertes tensiones y presiones cruzadas, el referente de "Peronismo Marplatense" selló un pacto con el gobernador en Lobos. El entendimiento incluye lugares en la conducción partidaria y el desembarco de cuadros técnicos en el gabinete provincial, modificando el escenario electoral previsto para el 15 de marzo en General Pueyrredon.
La interna del Partido Justicialista (PJ) de Mar del Plata sufrió un vuelco decisivo en las últimas horas que altera la aritmética electoral de cara a los comicios del próximo 15 de marzo. Lo que comenzó como una disputa de tres sectores con intereses contrapuestos ha derivado, tras un acuerdo electoral y de gestión, en una confrontación de dos listas.
El punto de inflexión fue el encuentro en la ciudad de Lobos entre el gobernador Axel Kicillof y el dirigente Rodolfo “Manino” Iriart, donde se formalizó un acuerdo de integración que fusiona al "Peronismo Marplatense" con el sector kicillofista por la conducción del partido a nivel distrital y para sumarlo a la estructura de la gestión y la conducción provincial.
Este movimiento político respondería a una necesidad del kicillofismo de evitar la dispersión del voto en un territorio donde el oficialismo bonaerense no podía permitirse una muestra de debilidad. El temor era que una tercera lista funcional a la fragmentación terminara beneficiando indirectamente al esquema de Fernanda Raverta o licuando el apoyo a la candidatura de Adriana Donzelli.
El acuerdo, que tuvo al diputado Mariano Cascallares como arquitecto principal, ofrece una salida elegante para el sector de Iriart: un lugar en la mesa chica del PJ bonaerense —donde Cascallares asumirá la secretaría general junto a Kicillof— y la incorporación de sus cuadros técnicos al gobierno provincial. Al respecto, Iriart explicó que la decisión se tomó bajo una lógica de unidad frente al contexto nacional, aunque sin resignar su construcción territorial.
"El gobernador y futuro presidente del PJ nos convocó a sumarnos a la construcción de lo que viene. Creemos que en este momento el Peronismo debe actuar con grandeza y humildad, sobre todo frente al avasallamiento de derechos que están llevando adelante las políticas de Javier Milei”, manifestó el dirigente tras la reunión en la que también participó Cristina Álvarez Rodríguez.
Con la salida de Iriart de la contienda local, el peronismo marplatense se encamina ahora a una polarización absoluta. Por un lado, la lista de Daniel Di Bártolo, que representa la continuidad del liderazgo de Raverta en el distrito; por el otro, la nómina de Adriana Donzelli, que busca renovar los mandos locales con una impronta más cercana a la gestión de Kicillof. Iriart, quien defendió la legitimidad de sus 1.600 avales hasta el último minuto, justificó el viraje hacia la provincia como una forma de romper con antiguas lógicas de exclusión. “La unidad no es uniformidad; decidimos aportar desde nuestra propia identidad. Muchos sectores que pueden aportar experiencia y gestión no habían sido tenidos en cuenta. Hoy se abre una etapa distinta”, sostuvo el ex legislador.
La campaña entra ahora en su fase final con un cronograma que ya no admite margen para nuevas alianzas administrativas. Superada la etapa de impugnaciones, el peronismo de General Pueyrredon deberá resolver en las urnas qué perfil de oposición quiere construir frente al gobierno municipal y nacional. El pacto de Lobos no eliminó la confrontación, sino que la clarificó: el "Peronismo Marplatense" jugará sus fichas en la estructura kicillofista, mientras que el control del PJ local se definirá en una pulseada cara a cara donde cada voto será determinante para el equilibrio de fuerzas regional.