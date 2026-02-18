Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de febrero de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Acuerdo en el peronismo marplatense: Iriart integra su espacio al esquema de Kicillof

Tras semanas de fuertes tensiones y presiones cruzadas, el referente de "Peronismo Marplatense" selló un pacto con el gobernador en Lobos. El entendimiento incluye lugares en la conducción partidaria y el desembarco de cuadros técnicos en el gabinete provincial, modificando el escenario electoral previsto para el 15 de marzo en General Pueyrredon.

