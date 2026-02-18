18 de febrero de 2026
ZONA DE CONFLICTO
Reforma laboral: la CGT confirma el paro general y presiona al Gobierno
La CGT confirmó el paro nacional de 24 horas y ratificó que no habrá transporte. El día aún no fue confirmado debido a que la sesión en el Congreso todavía no tiene fecha definida, pero hay algunos indicios.
La comunicación oficial está encabezada por los dirigentes Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), quienes son los encargados de leer el documento y explicar la logística de la protesta.
Los líderes sindicales confirmaron que la medida de fuerza se activará de manera automática "el día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de ley", sesión que está prevista para este jueves.
El cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, tomó la palabra y advirtió sobre la "situación sociolaboral absolutamente complicada" y citó el ejemplo del reciente cierre de FATE. "Cada día se pierden 400 puestos de trabajo formales, es el rompimiento del tejido social, productivo y laboral", expresó.
El dirigente sindical sostuvo que la central obrera viene planteando “17 puntos donde miramos a una Argentina con un nuevo contrato social con producción, con desarrollo y con trabajo”, en referencia a la propuesta programática elaborada por la CGT como alternativa al rumbo económico actual.
Sola remarcó que el movimiento obrero actualizó “todos y cada uno” de los convenios colectivos a través de negociaciones sectoriales, y destacó que ese proceso se realizó “con trabajo genuino”, articulando con inversores y defendiendo derechos laborales. “Nos pusimos a disposición de los inversores por lo que necesitaban y de nuestros trabajadores por los derechos que defendimos”, afirmó.
En ese marco, reivindicó el rol de las estructuras gremiales en el entramado social. Según explicó, los sindicatos no sólo negocian salarios sino que sostienen capacitación, formación profesional, cobertura de salud, guarderías, actividades recreativas y diversas prestaciones sociales que, a su entender, cumplen un papel clave en la cohesión y la paz social.
El dirigente también subrayó que la CGT reclamó “diálogo constructivo” en reiteradas oportunidades y en distintos ámbitos, promoviendo una mesa entre empleadores, trabajadores y “un Estado presente, inteligente y eficaz”. Sin embargo, aseguró que no hubo respuesta por parte del Gobierno nacional.
En ese contexto, recordó que la central ya realizó 12 movilizaciones y tres paros generales, sin que —según sostuvo— se haya abierto un canal de negociación efectivo. “No obtuvimos respuesta al diálogo”, insistió.
Frente al inminente debate parlamentario, Sola señaló que el nuevo paro por 24 horas, que comenzará a las 0 del día en que se trate el proyecto, busca “llamar a la reflexión” sobre los puntos que la CGT viene planteando.
Al mismo tiempo, puso el foco en la responsabilidad política de los legisladores. “Hoy son los diputados, antes fueron los senadores. La responsabilidad de representar a los trabajadores que también los votaron es ahí donde se dirime”, expresó.
Sola atribuyó la responsabilidad del conflicto al Poder Ejecutivo Nacional y remarcó que la CGT representa “a todos los trabajadores”: formales, informales, de la economía popular y a quienes buscan ingresar al mercado laboral, bajo la premisa de la movilidad social ascendente.
Por todo ello, la conducción cegetista ratificó que durante la jornada de protesta no habrá actividad en los sectores alcanzados por la central obrera, en una señal de máxima presión sindical frente al avance del proyecto oficial.
¿Cuándo es el paro de la CGT?
La media de fuerza durará 24 horas, pero esta vez no incluirá una movilización. Sin embargo, desde la central obrera aseguraron que "habrá libertad de acción de los sindicatos". El día aún no fue confirmado debido a que la sesión en el Congreso todavía no tiene fecha definida, pero hay algunos indicios.
Las chances de que haya paro de la CGT este jueves 19 de febrero son concretas, ya que el oficialismo en Diputados pretende que el tratamiento sea rápido y cuanto antes. De acuerdo a la información que trascendió en las últimas horas, los libertarios intentarán asegurar el quórum en el recinto y convocar a la sesión el jueves 19.
Milei prorrogó las sesiones extraordinarias
El Gobierno nacional oficializó hoy la prórroga de las sesiones extraordinarias del Congreso y la medida extiende el período legislativo hasta el 28 de febrero.
Así se indicó a través del Decreto 103/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei y el vocero Manuel Adorni.
El decreto agregó al temario "la consideración del Proyecto de Reforma de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional”.