18 de febrero de 2026 ZONA DE CONFLICTO

Reforma laboral: la CGT confirma el paro general y presiona al Gobierno

La CGT confirmó el paro nacional de 24 horas y ratificó que no habrá transporte. El día aún no fue confirmado debido a que la sesión en el Congreso todavía no tiene fecha definida, pero hay algunos indicios.

