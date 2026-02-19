Los saludos por el cumpleaños de Cristina Kirchner

La Tecla
No fue magia, es cierto. Fueron decisiones políticas. Así sonaba la vida cuando Cristina era presidenta.— Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) February 19, 2026
Parece mentira pensar que la mujer que le devolvió la dignidad a nuestro pueblo hoy esté secuestrada por hombres corruptos y mafiosos.
Cristina está poniendo el cuerpo por… pic.twitter.com/Iui5PJGDa1
Feliz cumpleaños, compañera y conductora @CFKArgentina ♥️✌🏼🇦🇷— Vanesa Siley (@Vsiley) February 19, 2026
Te merecés estar libre, rodeada de amor y viviendo en paz.
Llevás el castigo que la historia de esta Patria les reserva a quienes se animan a transformarla en un lugar más justo. Sos la vara bien alta con la que los… pic.twitter.com/vkQeXYcU2t
La que siempre cumplió con su pueblo y los trabajadores. #CristinaLibre 🇦🇷❤️ pic.twitter.com/WXV3WF4aTf— Florencia Saintout (@fsaintout) February 19, 2026
Querida Cristina:— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) February 19, 2026
Antes que nada, feliz cumpleaños.
Sé que es un día atravesado por la preocupación por lo que está viviendo nuestra Argentina. Y no es casual: mientras intentan aprobar una reforma laboral que recorta derechos y debilita la protección del trabajo, vos estás… pic.twitter.com/CR3ADdFS7J
La que jamás fue ni será mascota del poder y la que siempre le cumplió al pueblo argentino luchando por los intereses de las mayorías y del país, hoy cumple un año más.— Juliana di Tullio (@ditulliojuli) February 19, 2026
Lo cumple sin doblegarse ante la persecución, la injusticia, la venganza y con la dignidad intacta.
No van… pic.twitter.com/WziY6KyKoD
Una foto de Cristina en Hurlingham, año 2017, en el Centro Cultural Marechal. Con ella hasta la luna.— Damián Selci (@DamianSelci) February 19, 2026
Hoy cumple años Cristina, a quien tienen presa y proscripta por darle felicidad al pueblo argentino. Por no pactar con el poder.
Hoy Cristina está presa y la gente se queda… pic.twitter.com/DvdsyQQYjP
Militancia, ejemplaridad, liderazgo, inteligencia, coraje cuando más hace falta, convicciones firmes, compromiso con las grandes mayorías y determinación en construir una Patria para Todos y Todas.— Gustavo Arrieta (@GustavoHArrieta) February 19, 2026
Feliz cumpleaños, @CFKArgentina.#CristinaCumple pic.twitter.com/8Q9YkOKfox
>>Hoy celebramos el cumpleaños de una mujer que marcó la historia argentina.— Soledad Alonso (@soleaalonso) February 19, 2026
Feliz cumpleaños, Cristina.
La que no se arrodilla.
La que siempre puso al pueblo por delante de cualquier poder.
La que amplió derechos, devolvió dignidad y nos enseñó que la política es una… pic.twitter.com/kzKE9GzrXD
Feliz cumpleaños @CFKArgentina , en este día quiero saludarte y agradecerte todos estos años de lucha por los argentinos junto a nuestro querido Néstor. Que Dios te bendiga y te cuide siempre. pic.twitter.com/TVVjRs1w1F— Mario Ishii (@ishiiargentina) February 19, 2026