Los saludos por el cumpleaños de Cristina Kirchner

No fue magia, es cierto. Fueron decisiones políticas. Así sonaba la vida cuando Cristina era presidenta.



Parece mentira pensar que la mujer que le devolvió la dignidad a nuestro pueblo hoy esté secuestrada por hombres corruptos y mafiosos.



Cristina está poniendo el cuerpo por…

Feliz cumpleaños, compañera y conductora @CFKArgentina ♥️✌🏼🇦🇷



Te merecés estar libre, rodeada de amor y viviendo en paz.



Llevás el castigo que la historia de esta Patria les reserva a quienes se animan a transformarla en un lugar más justo. Sos la vara bien alta con la que los…

La que siempre cumplió con su pueblo y los trabajadores. #CristinaLibre 🇦🇷❤️

Querida Cristina:



Antes que nada, feliz cumpleaños.



Antes que nada, feliz cumpleaños.

Sé que es un día atravesado por la preocupación por lo que está viviendo nuestra Argentina. Y no es casual: mientras intentan aprobar una reforma laboral que recorta derechos y debilita la protección del trabajo, vos estás…

La que jamás fue ni será mascota del poder y la que siempre le cumplió al pueblo argentino luchando por los intereses de las mayorías y del país, hoy cumple un año más.



Lo cumple sin doblegarse ante la persecución, la injusticia, la venganza y con la dignidad intacta.



No van…

Una foto de Cristina en Hurlingham, año 2017, en el Centro Cultural Marechal. Con ella hasta la luna.



Hoy cumple años Cristina, a quien tienen presa y proscripta por darle felicidad al pueblo argentino. Por no pactar con el poder.



Hoy cumple años Cristina, a quien tienen presa y proscripta por darle felicidad al pueblo argentino. Por no pactar con el poder.

Hoy Cristina está presa y la gente se queda…

Militancia, ejemplaridad, liderazgo, inteligencia, coraje cuando más hace falta, convicciones firmes, compromiso con las grandes mayorías y determinación en construir una Patria para Todos y Todas.



Feliz cumpleaños, @CFKArgentina.#CristinaCumple pic.twitter.com/8Q9YkOKfox — Gustavo Arrieta (@GustavoHArrieta) February 19, 2026

>>Hoy celebramos el cumpleaños de una mujer que marcó la historia argentina.



Feliz cumpleaños, Cristina.

La que no se arrodilla.

La que siempre puso al pueblo por delante de cualquier poder.

La que amplió derechos, devolvió dignidad y nos enseñó que la política es una… pic.twitter.com/kzKE9GzrXD — Soledad Alonso (@soleaalonso) February 19, 2026