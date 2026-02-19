Apps
FESTEJO VIRTUAL

Los saludos por el cumpleaños de Cristina Kirchner

Varias figuras de renombre del arco político peronista extendieron sus saludos a la ex-mandataria a través de las redes sociales. 

La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, cumple 73 años mientras se encuentra en prisión domiciliaria, cumpliendo una condena de seis años por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad.

Durante las últimas semanas, el presente de la máxima figura del kirchnerismo estuvo atravesado por una internación de más de dos semanas por apendicitis en el Sanatorio Otamendi y por la polémica que giró en torno a si debía volver a recibir su pensión por viudez, tema por el cual el gobierno de Javier Milei intercedió.

La ex mandataria recibió su natalicio observando desde San José 1111 como el presente argentino se encuentra caldeado por el paro general convocado por la CGT, y acatado por un buen número de gremios, para protestar en contra del tratamiento de la reforma laboral que tendrá lugar hoy durante la tarde en Congreso.

Sin dejar de lado las críticas al oficialismo, varias figuras del peronismo bonaerense y nacional hicieron uso de sus perfiles virtuales para enviar sus saludos a Cristina.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


 


 


 


 


 

