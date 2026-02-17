17 de febrero de 2026
INFORME
Ajuste sin anestesia: Nación corta todos los recursos clave para la Provincia
La ejecución del fondo fiscal cayó a cero y programas esenciales muestran recortes de hasta el 100%. Analistas advierten que el impacto se sentirá de manera directa en municipios del Gran Buenos Aires.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dio cuenta que la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional mostró en enero de 2026 una caída real del 22% respecto del mismo mes de 2023, reflejando un ajuste de fuerte contracción sobre áreas sensibles como salud, educación, seguridad social, ciencia, desarrollo productivo, transporte y obra pública. En paralelo, el documento señala un incremento del 69% en la Secretaría de Inteligencia del Estado y un peso relevante de los Servicios de Deuda Pública, que concentran el 8% del gasto.
El recorte se vuelve especialmente crítico para la Provincia de Buenos Aires, donde el Fondo de Fortalecimiento Fiscal registra una ejecución nula, con una caída del 100%. El análisis también expone un retroceso del 96,6% en cooperación y asistencia técnica a municipios, mientras que la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios sube 29,7%, aunque sin compensar la eliminación del fondo destinado específicamente a Buenos Aires.
El informe detalla que en salud se profundizan los recortes en organismos nacionales como la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (-34,2%) y la ANMAT (-56,1%), junto con fuertes bajas en programas claves como Acceso a Medicamentos (-82,8%), Prevención y Control de Enfermedades Endémicas (-54,5%) y Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles (-99,2%). También se verifican caídas en ciencia y tecnología, seguridad social, educación y desarrollo productivo, afectando desde CONICET y CONAE hasta ANSES, la Secretaría Nacional de Niñez y programas sociales cuya ejecución figura en cero.
El documento subraya además retrocesos significativos en las fuerzas federales y armadas, así como en transporte y obra pública, donde la ejecución es prácticamente inexistente en infraestructura vial, pavimentación, cuencas y saneamiento, incluyendo la paralización del Desarrollo de la Cuenca Matanza-Riachuelo (-100%). CEPA concluye que este esquema de recortes plantea un desafío crítico para la sostenibilidad de políticas esenciales y advierte efectos directos sobre la continuidad de programas sociales, sanitarios, educativos y productivos en un contexto económico adverso.