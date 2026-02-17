Volver | La Tecla Nacionales 17 de febrero de 2026 EN AGENDA

El Gobierno puso fecha y acelera la reforma laboral en un Congreso dividido

Con urgencia y sin consenso firme, el oficialismo busca sancionar la ley antes del 27 de febrero mientras la CGT prepara un paro general en rechazo al recorte de derechos.

