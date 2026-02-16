16 de febrero de 2026
ELECCIONES PARTIDARIAS
Cambios sobre la marcha: el PJ bonaerense redefine plazos para ordenar la interna
Dos resoluciones reencuadran el cierre del cronograma partidario mientras continúan las fricciones locales.
La Junta Electoral del Partido Justicialista bonaerense emitió dos resoluciones clave que modifican el tramo final del calendario interno rumbo a la renovación de autoridades prevista para el 15 de marzo. Las medidas buscan ordenar un proceso atravesado por disputas locales, incluso con la existencia de una lista única a nivel provincial.
La Resolución N° 5 habilita un período especial de exhibición de avales este lunes 16 de febrero, entre las 12 y las 17, destinado a quienes acrediten interés legítimo. La medida impacta en los 135 distritos bonaerenses, de los cuales 32 registran más de una lista presentada, lo que abre la puerta a internas locales pese al acuerdo de unidad alcanzado entre el kirchnerismo y el sector alineado con Axel Kicillof.
La Resolución N° 6, en tanto, prorroga hasta el martes 17 a las 17 horas el plazo para el traslado de impugnaciones contra candidatos. El objetivo es asegurar el debido proceso antes de que la Junta Electoral defina la validez final de las nóminas el jueves 19, fecha clave para ordenar el escenario previo a la votación interna.
Según el cronograma oficial publicado por el PJ bonaerense, las listas aprobadas deberán presentar modelos de boletas el 21 de febrero, con la aprobación definitiva prevista para los primeros días de marzo. El proceso deja en evidencia que, aun con acuerdo en la cúpula partidaria, las tensiones territoriales siguen marcando el ritmo del peronismo en la provincia.