Trágica muerte de Kurt Van Dyke: el surfista estadounidense asesinado en Costa Rica

El reconocido surfista estadounidense Kurt Van Dyke, de 66 años, fue encontrado sin vida en su casa de la costa caribeña de Costa Rica. Las autoridades investigan el hecho como un homicidio ocurrido en el marco de un violento robo domiciliario.



Según el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cuerpo de Van Dyke presentaba signos de asfixia y múltiples heridas de arma blanca. Fue hallado debajo de una cama, con una sábana cubriéndole el rostro y un cuchillo cerca.



El incidente se produjo en el departamento que compartía con su novia de 31 años, que sobrevivió al ataque con heridas leves que no revisten gravedad. De acuerdo con la versión de la víctima sobreviviente, dos sujetos armados ingresaron al inmueble, amenazaron a la pareja, la retuvieron en una habitación durante varios minutos y sustrajeron objetos de valor, entre ellos un vehículo Hyundai Elantra 2013. La mujer logró escapar y alertar a las autoridades.



Kurt Van Dyke, originario de Santa Cruz, California, pertenecía a una destacada familia de surfistas de la zona. Su madre, Betty Van Dyke, fue una de las pioneras del surf femenino en California, y su padre, Gene Van Dyke, también fue un reconocido practicante del deporte.



El deportista se trasladó a Costa Rica en 1983, donde se convirtió en una figura emblemática de la comunidad surfista local. Era apodado el “King” de la costa caribeña por su dominio de olas como Salsa Brava, y desde hacía años era propietario del Hotel Puerto Viejo, un alojamiento estilo hostel en la popular zona.



La investigación continúa en curso para identificar y capturar a los responsables. Peritos forenses analizan el cuerpo para determinar con precisión la causa de muerte, mientras las autoridades buscan pistas sobre los agresores y los bienes robados, incluyendo revisiones de cámaras de seguridad.