Martes, 17 febrero 2026
17 de febrero de 2026
ESPECTACULAR

China presenta el robot humanoide AgiBot Expedition A3

La empresa sorprendió al mundo con esta creación capaz de ejecutar patadas voladoras, giros aéreos y movimientos explosivos de artes marciales con equilibrio y precisión impresionantes. Está diseñado para entornos interactivos, cuenta con batería de larga duración y producción masiva prevista para este año

Un nuevo hito en la robótica humanoide llega desde China: la compañía AgiBot presentó su modelo Expedition A3, un robot que ejecuta secuencias de kung fu de alta dificultad con movimientos aéreos, patadas voladoras consecutivas, golpes giratorios y aterrizajes controlados sin perder el equilibrio.

El robot realiza maniobras con elementos tradicionales como lanzas, tambores y figuras de león danzante. Entre las demostraciones destacan patadas voladoras en el aire, pasos consecutivos suspendidos, golpes contra sacos y postes, y giros rápidos que combinan fuerza y coordinación. Estos movimientos no son animaciones digitales, sino ejecuciones reales que destacan la agilidad, la cintura flexible de rango humano y las piernas con estructura de exoesqueleto ligero para mayor estabilidad.

El Expedition A3 está pensado para aplicaciones de alta interacción, como asistencia en tiendas retail, promociones de marcas, entretenimiento en vivo y actuaciones dinámicas. Su batería permite hasta 8 horas de operación continua, lo que lo hace práctico para usos comerciales prolongados. Además, sus brazos soportan cargas de hasta 3 kg a velocidades de 2 m/s, y su diseño antropomórfico completo imita con precisión los movimientos humanos.

Agibot, que ya había mostrado avances con modelos anteriores como el X2 (usado en galas masivas con coreografías grupales), posiciona al Expedition A3 como un paso hacia robots más atléticos y versátiles. Con producción masiva anunciada para este año y miles de unidades en camino, China refuerza su dominio en el campo de los humanoides, compitiendo directamente con desarrollos de empresas como Boston Dynamics y Tesla.

