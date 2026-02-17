Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de febrero de 2026 MALOS VECINOS

Alarma sanitaria en la costa: con los efluentes a otro lado

Un relevamiento detectó que residuos no depurados estarían siendo redirigidos desde Villa Gesell hacia General Madariaga, en una maniobra sin respaldo técnico ni informes oficiales. La ausencia de controles y la falta de explicaciones del municipio agravan la preocupación por el impacto ambiental en ambas zonas.

