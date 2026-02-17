Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de febrero de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Mar del Plata, epicentro del conflicto: entre la protesta policial y el reclamo civil por seguridad

Tras una jornada marcada por el reclamo salarial y la agresión al jefe departamental frente a la Comisaría Primera, la ciudad se prepara para una movilización civil este miércoles contra la inseguridad, en un escenario de creciente presión para la gestión provincial.

