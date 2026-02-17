17 de febrero de 2026
Teléfono para Kicillof: alarma por el grave cuadro de un referente peronista
La familia de Alberto Samid pide un avión sanitario para trasladarlo desde Punta del Este ante el avance de un virus en sangre y la caída de valores hematológicos.
El empresario frigorífico Alberto Samid permanece internado en el Hospital Cantegril, adonde ingresó inicialmente por una infección urinaria que luego derivó en un cuadro más complejo. Según informó su esposa, Marisa Scarafía, los médicos detectaron un virus en sangre aún no identificado, lo que provocó una fuerte caída en sus valores hematológicos, incluyendo plaquetas y glóbulos blancos.
La familia busca que Samid sea trasladado de manera urgente a Buenos Aires para recibir atención especializada, pero advirtió que la única vía posible es mediante un avión sanitario. Ante esa situación, Scarafía apeló públicamente a la ayuda del Gobierno bonaerense y de jefes comunales peronistas para facilitar el traslado.
Desde su entorno sostienen que el cuadro es delicado y evoluciona bajo estricta supervisión médica en Punta del Este, ciudad donde se encuentra internado en terapia especializada. La falta de precisiones sobre el virus detectado y el deterioro de sus valores sanguíneos encendieron la preocupación entre familiares y allegados.
Scarafía también compartió un mensaje dirigido a quienes siguen la situación del empresario cárnico, solicitando oraciones por su recuperación. Su publicación generó una rápida reacción en redes sociales, donde figuras vinculadas al peronismo y al sector cárnico expresaron apoyo.
Mientras continúan las gestiones para el eventual traslado a Buenos Aires, la salud de Samid mantiene en alerta a su círculo íntimo y al sector que históricamente lo tuvo como uno de sus referentes.