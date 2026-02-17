Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de febrero de 2026 PEDIDO

Teléfono para Kicillof: alarma por el grave cuadro de un referente peronista

La familia de Alberto Samid pide un avión sanitario para trasladarlo desde Punta del Este ante el avance de un virus en sangre y la caída de valores hematológicos.

Compartir