10 de febrero de 2026
CONCLAVE
Reformas a contrarreloj y mesa chica en Casa Rosada
El Gobierno apura la reforma laboral y la baja de imputabilidad mientras concentra decisiones en un núcleo reducido de poder.
La mesa política del Gobierno se reunirá este martes a las 11 en Casa Rosada, en un encuentro encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La convocatoria llega en la antesala de una semana legislativa clave, con el inicio del debate en el Senado sobre la reforma laboral y con la mirada puesta también en el régimen penal juvenil.
Del encuentro participarán el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor Santiago Caputo y la senadora Patricia Bullrich, según fuentes oficiales. La reunión buscará alinear posiciones políticas y legislativas frente a los proyectos que el oficialismo considera prioritarios.
La cita en Balcarce 50 se produce en la previa del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara alta, donde el Gobierno apuesta a obtener media sanción y encaminar la iniciativa hacia Diputados. Se trata de uno de los proyectos estructurales que el Ejecutivo pretende consolidar en el Congreso durante este período.
Para la gestión libertaria, la reforma laboral forma parte de la segunda etapa del mandato, en la que busca que entren en vigencia cambios de fondo que considera necesarios para su programa económico y político. El oficialismo confía en que la articulación interna y con aliados permita sostener el avance parlamentario.
En paralelo, el Gobierno mantiene como objetivo inmediato la modificación del régimen penal juvenil, con la intención de bajar la edad de imputabilidad a 13 o 14 años. La iniciativa genera debate en el arco político y en organizaciones sociales, pero la Casa Rosada presiona para acelerar su tratamiento.
Se espera que el proyecto obtenga dictamen este miércoles en un plenario de comisiones de Diputados y que sea debatido en el recinto el jueves. De este modo, la mesa política buscará ordenar la estrategia oficialista en una semana decisiva, con reformas sensibles en discusión y un Congreso atravesado por tensiones.