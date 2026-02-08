Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de febrero de 2026 SIN ARREGLO

Los municipios que estallan en internas por el mando del Partido Justicialista

A pesar de los acuerdos alcanzados mayoritarios, hay territorios en los que la guerra no se puede evitar y se preparan para las urnas. Las presentaciones que llegan este domingo luego serán evaluadas por la Junta Electoral.

Compartir