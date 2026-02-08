8 de febrero de 2026
SIN ARREGLO
Los municipios que estallan en internas por el mando del Partido Justicialista
A pesar de los acuerdos alcanzados mayoritarios, hay territorios en los que la guerra no se puede evitar y se preparan para las urnas. Las presentaciones que llegan este domingo luego serán evaluadas por la Junta Electoral.
Con la cúpula del Consejo Provincial del justicialismo bonaerense resuelta, la idea de los diferentes sectores es minimizar las internas en los territorios. En algunos es casi imposible acordar por lo que se esperan elecciones para el 15 de marzo.
En General Pueyrredon se presentaron tres listas para competir y será una disputa que marcará el futuro del peronismo hacia 2027 en la intención de recuperar la intendencia. El kicilofismo se enfrenta al camporismo con un tercero en discordia.
Por el espacio alineado al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la candidata a presidenta del PJ local será Adriana Donzelli, secretaria general de SADOP Buenos Aires. Se trata de un espacio por el que Gustavo Pulti pone mucha atención y apoya. El ex intendente quiere volver a la jefatura comunal y busca posicionarse.
En representación del kirchnerismo, bajo la conducción local de Fernanda Raverta, la nómina estará encabezada por Daniel Di Bártolo, dirigente de SADOP Nación.
La tercera boleta será la del Peronismo Marplatense, encabezada por Rodolfo "Manino" Iriart, ex diputado provincial y ex funcionario durante gestiones provinciales y nacionales.
En Ramallo la discusión se presenta álgida y no hay acuerdo entre dos sectores. Darío Poletti, primero del intendente kicillofista Mauro Poletti, va para presidir el PJ local. Sin embargo, La Cámpora juega sus fichas con Raúl Comolli.
Luego en San Nicolas, Carmen de Areco, Baradero, Lobería, Balcarce, General Arenales, Trenque Lauquen entre otros, todavía el escenario no está claro. Asimismo, en Tigre, San Miguel y Tres de Febrero, se esperan movimientos.
Hasta las 24 horas la mesa de entrada de la Junta Electoral partidaria se encontrará abierta con el objetivo de recibir todas las presentaciones. El cronograma electoral establece que el jueves 12 finalizará el plazo para la exhibición de las listas de candidatos. Luego, el domingo 15 vencerá el plazo para la impugnación de candidaturas, fecha en la que también comenzará a correr el período de traslado de las impugnaciones. Ese trámite deberá resolverse a más tardar el lunes 16, cuando vence el plazo para el traslado correspondiente.
Más adelante, el jueves 19 de febrero, la Junta Electoral deberá expedirse sobre las listas y los candidatos presentados. El sábado 21 será el turno de la presentación de los modelos de boleta, mientras que el viernes 27 la Junta Electoral emitirá su resolución sobre esos modelos.
Finalmente, la aprobación definitiva de la boleta está prevista para el miércoles 4 de marzo. Los comicios se realizarán el domingo 15 de marzo de 2026, y el lunes 16 de marzo se dará inicio al escrutinio.