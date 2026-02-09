Las re-re y la caja de pandora

El regreso de la discusión por la limitación de mandatos podría abrir la puerta a una reforma constitucional. Qué piensan los espacios políticos y qué temas podrían sumar
La última reforma a la Constitución de la provincia de Buenos Aires fue sancionada en septiembre de 1994, tras la modificación de la Carta Magna nacional surgida del Pacto de Olivos. Incluyó la reelección del gobernador y vice, avances en derechos humanos y sociales y mecanismos de participación, además de la creación de la Defensoría del Pueblo.
La presión de un nutrido grupo de intendentes peronistas para eliminar la restricción a dos periodos de los mandatos, que el kicillofismo se comprometió a impulsar, hizo renacer los ímpetus reformistas de algunos sectores. “Por ley no estamos de acuerdo, pero podríamos negociar que sea por reforma de la Constitución y meter otros temas”, aseguró días atrás un empinado representante de la oposición.
En el mundo político todos saben que es imposible poner en marcha semejante maquinaria institucional sólo para modificar una ley, una pretensión que bien podría resolverse con una iniciativa que la cambie. De hacerse vía reforma constitucional, se abriría un amplio espectro de pretensiones que incluiría transformaciones profundas.
El experto en derecho constitucional Orlando Pulvirenti aseguró a La Tecla que “la Corte Suprema ya se ha expedido respecto a la reelección indefinida con respecto al mandato de los gobernadores en la causa de (Gildo) Insfrán. En simultáneo, la Corte Interamericana dijo que la reelección indefinida atenta contra reglas de rotación de los cargos públicos, propios de la República”.
En tal sentido, consideró que estas definiciones “dan los parámetros de derecho supranacional, de los que la Argentina es parte, y de la Constitución Nacional interpretada por la Corte, que ponen un resguardo, un límite”.
En las trincheras políticas ya analizan sus deseos en caso de que se abra la discusión. Aunque, por el momento, todos se mueven con cautela. “No vaya a ser que la caja que se abra sea la de Pandora”, expresó un legislador del oficialismo. Se refería al mito griego por el que Zeus entregó ese elemento a la mujer creada por él para que castigue a la humanidad, liberando todas las desgracias al levantar la tapa.
Con el camporismo reacio y el massismo en contra, eldebate por las reelecciones será arduo. Si se abre un periodo reformista, algunos ya esbozaron sus objetivos. El cristinismo mostró sus cartas desde hace tiempo con la idea de terminar con lo que consideran una sobre-representación legislativa de algunas secciones electorales en detrimento del Conurbano, un análisis que comparte la izquierda.
Los radicales levantan la bandera de la autonomía municipal (algunos apuestan a que cada municipio defina si hay reelección o los plazos), mientras que sectores libertarios podrían negociar sobre la base de la Boleta Única de Papel y límites al “despilfarro del Estado”.
En cuanto al procedimiento, Pulvirenti explicó: “La Constitución de la Provincia tiene un método más flexible que la nacional, porque te permite dos maneras. Una, por declaración de necesidad de ambas Cámaras con dos tercios. Si la hacés parcial, podés hacerla por Convención. Otra alternativa, más ágil, es reformar algún artículo con dos tercios y luego buscar la ratificación por vía del plebiscito”.
ALEJANDRO DICHIARA Educación y descentralización
El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Dichiara (Unión por la Patria) planteó sus dudas acerca del momento para una reforma consitucional, aunque evaluó que hace falta.
“La reforma hace muchos años que se hizo, han pasado muchas cosas en la Argentina y en el mundo y me parece que hace falta la posibilidad de trabajar sobre una reforma constitucional”, dijo.
En cuanto al contenido de esa instancia, aseguró: “Una reforma educativa es necesaria, lo mismo que una laboral. También una reforma política”, y agregó que “Argentina ha cambiado y me parece que nosotros tenemos que ir adaptándonos”.
Además, el ex intendente de Monte Hermoso, mencionó que “la descentralización de los municipios también, hay temas que son claves y muy importantes que podría abonar a una reforma constitucional”.
CARLOS CURESTIS Boleta Única de Papel y reforma tributaria, en el menú libertario
Desde la bancada libertaria en el Senado provincial, su titular, Carlos Curestis, también dejó su opinión acerca de un hipotético proceso de reforma constitucional. Al respecto, matizó que “una reforma requiere otro tipo de debate y, naturalmente, más tiempo”.
En tal sentido, consideró que “sería un proceso distinto, donde habría que incluir reformas más profundas que la Provincia necesita. Nosotros creemos que tenemos que tener una Constitución que defienda las ideas de la libertad, porque ese es el camino para terminar con la decadencia en la Provincia. Y, tal como lo dijimos desde el primer día, estamos en contra de las reelecciones indefinidas. Es un proyecto únicamente para la política donde gana la casta y no la gente”, sostuvo el referente violeta, alfil del armador Sebastián Pareja.
En cuanto a los ítems que su sector podría impulsar en caso de abrirse el debate, el legislador por la Tercera sección sostuvo que “sin dudas, la Boleta Única de Papel. Quedó demostrado que es el mejor sistema de votación que podemos tener: es más transparente, rápido y le sale más barato a la Provincia.
Al respecto, mencionó que “para empezar a cambiar Buenos Aires tenemos que arrancar por cómo elegimos a quienes nos gobiernan. Con un sistema transparente, sin trampas ni prácticas de la vieja política. Además, considero fundamental incluir una reforma tributaria que deje de ahogar a impuestos a las empresas y genere más y mejor trabajo para los bonaerenses”.
VALENTÍN MIRANDA Autonomía de los municipios en el centro de la escena
El diputado radical Valentín Miranda (sector Miguel Fernández), aseguró que tiene una postura en contra de las reelecciones indefinidas. “Considero que ocho años es un tiempo suficiente para llevar adelante una gestión y el recambio es sano para el sistema político y para la vida institucional y social de los municipios”.
En cuanto a posibles propuestas para una reforma constitucional, el trenquelauquense aseguró que entre los temas a modernizar está la Autonomía Municipal, “para dar independencia a los distritos a la hora de tomar decisiones, reducir la burocracia innecesaria en muchos trámites y recibir más recursos de coparticipación para afrontar las demandas que cada día son mayores a nivel local”.
También incluyó la Autarquía Judicial, para que la justicia pueda administrar de manera directa sus propios recursos y de esta manera tener mayor independencia; la obligación de que los legisladores sean elegidos por la sección por la que se postulan y bajar a 18 años la edad para ser electo concejal (actualmente es de 25 años, más alta que para ser legislador, que es de 22).
Finalmente,propuso reformar la regionalización y organización administrativa, expresando que “la Provincia hoy cuenta con 8 secciones electorales, 12 regiones sanitarias, 19 departamentos judiciales, 25 regiones educativas, 32 jefaturas departamentales de seguridad y 135 municipios”.
SILVINA VACCAREZZA El abadismo-monzoismo, abierto a una posible apertura del debate
En referencia a la posible apertura de una instancia reformista de la Constitución provincial, la diputada Silvina Vaccarezza, del bloque UCR-Cambio Federal, aseguró que “en lo que se refiere al límite a la re reelección de los intendentes considero que es una discusión abierta, donde si bien a priori uno puede estar de acuerdo con poner un límite, lo cierto es que es importante también respetar la voluntad popular”.
“Es por eso que hay que escuchar a todos los sectores y dar un debate serio, sin apuros, sobre este tema. Estamos en un año no electoral y, si hay un sector político importante que quiere abrir esta discusión, escucharemos y analizaremos los proyectos que ingresen”, explicó la legisladora por la Cuarta sección electoral.
La oriunda de Alberti y referenciada en el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, añadió: “Es cierto también que es un tema que viene sobrevolando los debates legislativos en los últimos años, y muchas veces el poroteo previo termina postergando o no su tratamiento”.
Al respecto, sostuvo que “esto es algo que no debiera suceder, es por eso que esta discusión debería darse en el marco de una reforma más amplia, que incluya, por ejemplo, la implementación de la Boleta Única Papel y otras discusiones pendientes, como puede ser la autonomía municipal. Pero insisto, lo importante es que estos debates no se den exclusivamente por un interés partidario”.
MARCELO LEGUIZAMON “Lo mejor es cerrar el tema de las re re con un armazón constitucional”
El presidente del bloque “Hechos-UCR Identidad”, Marcelo Leguizamón, aseguró que “lo mejor es cerrar este caso, para un lado o para el otro, con un armazón constitucional, para evitar que tengamos una ley abierta continuamente. Es lo que pasa actualmente, que cada tanto estamos con la misma discusión, ya la tuvimos el año pasado.
En cuanto a su postura, el garrista remarcó que las autoridades del Senado tampoco parecieran estar convencidas, porque la interna del oficialismo no está ordenada. La Constitución que tenemos hoy, luego de 30 años, es bastante avanzada, aunque hay temas como la autonomía municipal que no lo prevé. No solo debemos ver el tema de lo electoral. Yo creo que la autonomía municipal es el eje, porque hablamos de la delegación de políticas que hoy cumplen los municipios, pero que no son responsables. Hablamos de seguridad, de salud, o de aporte de fondos”.
El legislador platense evaluó que ´”con la relación de fuerzas que hay hoy en la Provincia no creo que esté dado para entrar a discutir una reforma constitucional. Aunque si quieren hacerlo tiene que ser este año”.
El “Chuby” agregó que “más allá de lo electoral podría proponerse una reforma política más amplia. Hay temas, como Boleta Única, que no necesita una reforma constitucional, tiene que estar en la Ley Electoral”.
Finalmente, consideró: “No sé si están dadas las condiciones para una reforma constitucional, no creo que el oficialismo vaya a avanzar con los problemas internos que tiene. Porque debe hacerlo llamando a elecciones de constituyentes y no le estarían sobrando muchos votos”.
CRISTIAN “CHIPI” CASTILLO La izquierda rechaza las re-re y va con su agenda social y política
El diputado Cristian Castillo, del FIT, sostuvo que “nos oponemos a lo que quieren hacer por ley, de darle la reelección indefinida de nuevo a los intendentes. No creemos que sea un tema de agenda de la población, independientemente que nosotros somos totalmente críticos y plantearíamos una Constitución totalmente diferente a la que existe, pero hay que ver la ocasión, uno recorre la provincia y no le dicen: ´che, cuándo hacen la reforma constitucional´. Tiene que ver más con la agenda del Gobernador y su interna”.
“Somos muy críticos del esquema constitucional de la provincia, así como del nacional, y en un determinado escenario se podría plantear, pero creo que no es este el escenario actual, donde todo se reduce a ampliar las reelecciones por necesidades del poder”, agregó.
En cuanto a los asuntos que podría incluir la izquierda en un eventual debate constitucional, el “Chipi” remarcó: “Hay un tema el el que venimos insistiendo, porque para nosotros tendría que ser un sistema unicameral en la Provincia y por distrito único. El sistema actual de representación política tiene una representación mucho menor del Conurbano de lo que le correspondería. En general, el sistema de secciones es un sistema bastante anacrónico”.
En tal sentido, explicó que el actual “es un sistema desproporcionado, que te impone un piso muy alto para tener representación. Con excepción de la Tercera sección, en el resto queda limitada la representación política a pocas fuerzas a partir de los altos pisos de porcentajes que pone “.
El legislador trotskista añadió que “también tenemos otros temas como la propiedad de la tierra y la necesidad de garantizar efectivamente una vivienda, un techo, a toda la población bonaerense, es uno de los grandes temas de la Provincia, pese a la enorme extensión de tierra que tenemos”.
“Lo otro es garantizar un ingreso mínimo a la población bonaerense para que pueda subsistir, aunque no sea sólo un tema provincial. También el de las jubilaciones provinciales, que como tienen un componente muy importante de los trabajadores municipales tiene un promedio muy bajo”, apuntó.
FABIAN LUAYZA Un año sin desafíos electorales para avanzar en reformas
El diputado Fabián Luayza, del bloque Nuevos Aires, consideró que “las reelecciones de los intendentes pueden ser modificadas a través de una ley. Así fue como se limitaron los mandatos. Lo que sí, es necesario que se defina de una vez por todas. No puede ser que cada cuatro años se presenten cambios. Hay que definir una postura y que perdure en el tiempo”.
En tal sentido, agregó: “A pesar de esto, si existiera el consenso político para realizar una reforma constitucional, habría que avanzar en una discusión seria de los temas. La sensación que da es que se proponen cambios constitucionales únicamente para demorar debates o complejizarlos”.
El oriundo de Berazategui agregó que “una reforma política profunda es necesaria en la provincia de Buenos Aires, pero lo primero que debemos hacer es asumir la responsabilidad institucional que tenemos. Hay que dar todas estas discusiones y tenemos que hacerlo este año que no es electoral, y sin chicanas. Tenemos pendientes. Por ejemplo, las primarias obligatorias están vigentes actualmente, porque solo las suspendimos para el proceso electoral del 2025 ¿Qué vamos a hacer con esto? O el desdoblamiento, al igual que la incorporación de la Boleta Única de Papel. Ya planteamos desde este bloque que, para aplicar la BUP, resulta indispensable disolver las EPAOS, sino el sistema es impracticable”.