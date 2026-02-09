Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de febrero de 2026 LEGISLATURA

Se viene la primera: vuelve a sesionar Diputados tras el receso por el verano

Los legisladores vuelven de las vacaciones y se encaminan a realizar el primer debate legislativo del año. Siguen las rispideces en el peronismo por los cargos en el Senado, mientras tiene previsto sesionar a fin de mes.

