9 de febrero de 2026
LEGISLATURA
Se viene la primera: vuelve a sesionar Diputados tras el receso por el verano
Los legisladores vuelven de las vacaciones y se encaminan a realizar el primer debate legislativo del año. Siguen las rispideces en el peronismo por los cargos en el Senado, mientras tiene previsto sesionar a fin de mes.
Luego de casi dos meses de inactividad por el receso del verano, la Legislatura bonaerense se encamina a tener su primera sesión del 2026. La Cámara de Diputados confirmó un nuevo debate para la próxima semana, con un temario que está por definirse.
La cita será el próximo martes 24 de febrero, cuando la Cámara baja retome la actividad tras el extenso debate a fin de año por el proyecto de ley de Financiamiento que solicitó el Poder Ejecutivo provincial, que generó mucho revuelo en la agenda política nacional y bonaerense.
El último encuentro de Diputados fue el pasado 16 de diciembre, cuando se produjo la jura de Manuel Passaglia (Hechos); María Silvina Nardini, José Ignacio Rossi (Fuerza Patria) y María Fernanda Coitinho (LLA). Además, se oficializaron las vicepresidencias de Matías Civale (UCR) y Blanca Alessi (Unión y Libertad)
En cuestiones de proyectos, en el último encuentro se aprobó el proyecto que sustituye artículos de la Ley 14.528 Ley de Adopción, el proyecto de ley que modifica el artículo 2° de la Ley 12.490 y sus modificatorias, de creación de la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la provincia de Buenos Aires, además de la iniciativa que regula el uso de los teléfonos celulares y las pantallas tecnológicas en las aulas de los establecimientos educativos de gestión estatal y privada del nivel secundario de la Provincia.
Mientras tanto, en la Cámara de Senadores sigue la puja dentro del peronismo por las autoridades para el próximo período legislativo, mientras se espera que la próxima sesión sea el 26 de febrero, dos días después que Diputados. Los tironeos entre La Cámpora y el Movimiento Derecho a Futuro están lejos de saldarse luego de que Kicillof acepte presidir el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.
En la Cámara alta el peronismo no tiene definido el presidente de bloque. Tampoco tiene confirmaciones sobre quiénes estarán en las vicepresidencias.
Pero también aparece en el horizonte una disputa entre los bandos, debido a que el kirchnerismo quiere avanzar y quedarse con la secretaría legislativa del Senado, silla que ocupa Roberto Feletti, dirigente cercano a la vicegobernadora Verónica Magario.
Hay varios nombres en la disputa por la vicepresidencia de la Cámara, cargo que hoy ostenta el senador Luís Vivona. Uno de ellos es para una kicillofista pura, y se trata de Ayelén Durán. Dirigente cercana al ministro de Desarrollo a la Comunidad, Andrés Larroque, y al ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
Sin embargo, aparece un exintendente para disputarle el lugar al kicillofismo. Con respaldo de La Cámpora y el Frente Renovador aparece Mario Ishii, quien asumió el pasado 10 de diciembre y quiere quedarse con ese lugar de relevancia. Con respecto a la presidencia del bloque, hay dos figuras que aparecen en el tintero como lo son Sergio Berni y Germán Lago.