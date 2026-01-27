Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de enero de 2026 DEFINICIONES

Correa, duro contra la reforma laboral y con un palito para la Legislatura

El ministro de Trabajo bonaerense cuestionó la iniciativa del gobierno de Milei, destacó que la Provincia diseñó alternativas y enfatizó que hay un proyecto contra la proliferación de juicios “esperando que la Legislatura se haga cargo”.

