Martes, 27 enero 2026
Argentina
Buenos Aires
27 de enero de 2026
DEFINICIONES

Correa, duro contra la reforma laboral y con un palito para la Legislatura

El ministro de Trabajo bonaerense cuestionó la iniciativa del gobierno de Milei, destacó que la Provincia diseñó alternativas y enfatizó que hay un proyecto contra la proliferación de juicios “esperando que la Legislatura se haga cargo”.

El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, volvió a cuestionar hoy el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, y destacó que la Provincia tiene iniciativas propias para modernizar algunos aspectos del mundo laboral, incluyendo una que está “esperando que la Legislatura se haga cargo”.

Correa dijo que la propuesta del gobierno libertario les quita derechos a los trabajadores que los tienen sin dárselos a los que no los tienen. Y adelantó que en los próximos días la administración de Axel Kicillof presentará un documento en el que explicita su posición contraria a la reforma impulsada desde la Nación.

“En el ministerio de Trabajo hemos elaborado un documento con nuestros profesionales fijando la posición de la provincia, que es clara, concisa y sólida en el sentido de estar en contra de este tipo de modernización laboral, ya que nada tiene de moderno que los trabajadores y trabajadoras trabajen 13 horas por día”, dijo.

La Provincia tiene sus propias alternativas para una reforma laboral de diferente cariz, remarcó Correa.

Por ejemplo, mencionó un proyecto elaborado desde el Ejecutivo para evitar la proliferación de juicios laborales. A diferencia de la reforma que impulsa Milei, en este caso se trata de la creación de una Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial (ICLOP) que permita “descomprimir” la situación.

“Hoy tenemos un cuello de botella de 100.000 juicios laborales”, señaló el titular de la cartera de Trabajo bonaerense. Y no perdió oportunidad de reclamar que los diputados y senadores provinciales lo traten. La iniciativa fue presentada en junio del año pasado.

“Cuando hablan de la industria del juicio nosotros, decimos que tenemos un proyecto planteado, está recontra bien fundamentado, y estamos esperando que la Legislatura de la provincia se haga cargo del mismo, para poder facilitarles la situación a los trabajadores”, enfatizó Correa.

También resaltó que la Provincia elaboró otro proyecto para mejorar la situación de los trabajadores de plataformas como Rappi, Uber o Pedidos Ya.
 

Buenos Aires

EN DISCUSIÓN
