Milei vuelve a mostrarse en La Feliz: presencia en la Derecha Fest y en un show de su ex pareja

El presidente continúa este martes su estadía en la ciudad con encuentros políticos, una recorrida por el Parque Industrial y una fuerte presencia nocturna en el teatro con Fátima Florez

