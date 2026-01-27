27 de enero de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
Milei vuelve a mostrarse en La Feliz: presencia en la Derecha Fest y en un show de su ex pareja
El presidente continúa este martes su estadía en la ciudad con encuentros políticos, una recorrida por el Parque Industrial y una fuerte presencia nocturna en el teatro con Fátima Florez
Con la postal del “Tour de la Gratitud” todavía fresca en la zona de Güemes, Javier Milei encara este martes el tramo central de su estadía en Mar del Plata. El Presidente despliega una agenda que alterna instancias de trabajo político, gestos hacia el sector productivo y una fuerte exposición pública en clave cultural y militante.
La actividad comenzó lejos de las cámaras. Durante la mañana, Milei permaneció en el hotel donde se hospeda, abocado a reuniones reservadas con dirigentes locales y operadores políticos del espacio libertario. El objetivo: aceitar el armado territorial en General Pueyrredon y de la Quinta.
Pasado el mediodía, el Presidente saldrá al territorio. Está prevista una recorrida por el Parque Industrial de Mar del Plata junto a funcionarios, colaboradores y dirigentes alineados con el oficialismo nacional. Allí, no se descarta una visita a una planta productiva radicada en el predio, entre ellas una fábrica de la firma Lucciano’s, en un gesto que busca reforzar el mensaje oficial de respaldo a la inversión privada y a la actividad empresarial.
El cierre de la jornada tendrá un perfil completamente distinto. Entrada la noche, Milei volverá a mostrarse en el centro de la escena marplatense, esta vez desde el ámbito artístico. A partir de las 20.30 está prevista su presencia en el Teatro Roxy, donde se presenta el espectáculo “Fátima Universal”, encabezado por Fátima Flórez. Lejos de limitarse a ocupar una butaca, el Presidente protagonizaría una participación sobre el escenario, replicando una escena que ya se vivió hace dos años.
Sin pausa, el itinerario continuará hacia el sur. Desde el teatro, Milei se trasladará a la zona sur de la ciudad para participar del cierre de La Derecha Fest, un encuentro político-cultural impulsado por sectores duros del liberalismo. El evento se desarrollará en el balneario Horizonte del Sol y combinará espectáculos musicales con discursos de referentes ideológicos y dirigentes afines.
La grilla de oradores incluye a figuras como Patricia Soprano, Gabriel Ballerini, Nicolás Márquez y Agustín Laje, además de la participación del senador provincial Guillermo Montenegro. El plato fuerte llegará cerca de la medianoche, cuando el Presidente tome la palabra para clausurar un festival que apunta a convocar a miles de jóvenes bajo la consigna de la llamada “batalla cultural”.
Por estas horas, la agenda posterior permanece abierta. No está definido si Milei regresará a Buenos Aires apenas finalizado el acto o si permanecerá en Mar del Plata para emprender el regreso a primera hora del miércoles y retomar su actividad en la Casa Rosada.