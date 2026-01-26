Volver | La Tecla Nacionales 26 de enero de 2026 POR DECRETO

Milei autoriza a los militares en actividad ocupar cargos en el Gobierno nacional

El Poder Ejecutivo de la Nación modificó una normativa y ahora el personal de las Fuerzas Armadas podrán tener puestos en el Ministerio de Defensa. Los detalles.

