La Tecla Buenos Aires 26 de enero de 2026

Negocio redondo en el Anfiteatro de La Plata: obra millonaria con impugnaciones

La restauración del Martín Fierro se resolvió con empresas fuera de juego, reclamos rechazados y un contrato de casi $9.000 millones.

