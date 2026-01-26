26 de enero de 2026
BOLETÍN OFICIAL
Negocio redondo en el Anfiteatro de La Plata: obra millonaria con impugnaciones
La restauración del Martín Fierro se resolvió con empresas fuera de juego, reclamos rechazados y un contrato de casi $9.000 millones.
El gobierno bonaerense adjudicó la multimillonaria obra de “Restauración y Puesta en Valor del Anfiteatro Martín Fierro – Teatro del Lago”, en La Plata, por un monto total de $8.759 millones y un plazo de ejecución de 540 días, en una licitación atravesada por rechazos, impugnaciones y polémicas técnicas. La resolución lleva la firma del ministro Gabriel Katopodis y formaliza una de las contrataciones más caras del año en infraestructura cultural.
La obra quedó en manos de la UT COVIARQ S.A. – Grupo Abaco S.A., pese a que una de las empresas competidoras, ROL Ingeniería, había impugnado su oferta por supuestas irregularidades en la experiencia técnica, documentación incompleta y antecedentes como subcontratista. La comisión evaluadora desestimó la impugnación y sostuvo que la propuesta cumplía los requisitos del pliego, recomendando su adjudicación “por conveniencia fiscal”.
El proceso incluyó el rechazo directo de una oferta por falta de capacidad técnico-financiera, la actualización del presupuesto oficial (que pasó de $9.877 millones a $11.532 millones) y la exclusión de nueve empresas por ser “menos convenientes al interés fiscal”. Además, se aprobó un anticipo financiero del 10% del contrato, un mecanismo que adelanta cientos de millones antes del inicio efectivo de los trabajos.
Con fondos ya imputados al Presupuesto 2026 y partidas diferidas para 2027, la obra se convierte en una de las apuestas emblemáticas del gobierno provincial en La Plata. Pero el combo de montos récord, anticipo millonario, impugnaciones rechazadas y competencia descartada deja una licitación pesada, políticamente sensible y bajo la lupa, más cercana al negocio estructural de la obra pública que al simple “rescate del patrimonio”.