Viernes, 16 enero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
16 de enero de 2026
OFENSIVA

Desde los territorios, La Libertad Avanza presiona por la Boleta Única de Papel

La concejala libertaria Belén Veronelli presentó un proyecto de comunicación en el Concejo Deliberante de Junín para apoyar la implementación de la BUP. Es en línea con el proyecto presentado por senadores provinciales de ese espacio.

La concejala de La Libertad Avanza en Junín, Belén Veronelli, presentó un proyecto de comunicación solicitando que la Cámara de Senadores bonaerense apruebe el proyecto presentado por legisladores libertarios para que se implemente la Boleta Única de Papel (BUP) en los procesos electorales provinciales y municipales.

La edil libertaria sostuvo que realizó la presentación “en el marco del proyecto de ley presentado por los senadores del bloque La Libertad Avanza en la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, que propone la implementación del sistema de Boleta Única de Papel (BUP) como instrumento obligatorio de votación para todas las elecciones provinciales y municipales, incluyendo las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), con modificaciones a la Ley Electoral bonaerense N° 5.109 y a la Ley N° 14.086”.

En tal sentido, argumentó que “el objetivo es modernizar el régimen electoral vigente y fortalecer la calidad institucional del sistema democrático bonaerense” a partir de “una herramienta ampliamente valorada por su capacidad de garantizar mayor equidad entre las fuerzas políticas”.

“Dicho sistema simplifica el acto electoral para el ciudadano, permitiendo una identificación clara y ordenada de todas las opciones electorales en un único instrumento de votación, lo que redunda en una experiencia más ágil, accesible y comprensible, especialmente para personas adultas mayores y votantes primerizos”, expresó, recordando además que “la Boleta Única de Papel permitió un ahorro económico sustancial para el Estado, al disminuir de manera considerable los costos asociados a la impresión masiva de boletas partidarias, la logística de distribución y el posterior descarte del material no utilizado”.

Belén Veronelli, concejala de LLA en el Concejo Deliberante juninense.

Como informó La Tecla.info, la bancada de LLA en la Cámara Alta retomó el proyecto que perdió estado parlamentario para impulsar la BUP, con la firma de Carlos Curestis (presidente), Matías de Urraza, Luciano Olivera, María Cecilia Martínez, Gonzalo Cabezas, Analía Balaudo y Betina Riva.

De acuerdo a la iniciativa, se establece la Boleta Única de Papel como sistema obligatorio de votación para todas las elecciones provinciales y municipales, incluyendo también las PASO, modificando de manera integral la Ley Electoral bonaerense N.º 5.109 y la Ley N.º 14.086.

Entre los fundamentos, los senadores violetas se apoyan en el éxito que tuvo la BUP en las elecciones legislativas nacionales del pasado 26 de octubre, donde La Libertad Avanza se impuso ante Fuerza Patria en casi todo el territorio nacional. Se trata de una de las propuestas de reforma política que los libertarios tomarán como bandera en este 2026. 

Carlos Curestis, presidente bloque La Libertad Avanza en el Senado bonaerense.

También deslizaron que impulsarán fuertemente la derogación definitiva de las elecciones PASO y la implementación de Ficha Limpia para todos los cargos electivos. Este nuevo proyecto de boleta única papel incluye la propuesta original del bloque libertario de 2024 enriquecido con el aporte de los nuevos integrantes y de la experiencia exitosa en las elecciones de octubre pasado. 

Según Curestis "la boleta única de papel ya no es una propuesta política es un pedido de la sociedad que demostró en las últimas elecciones que no hay impedimento para que el voto sea más claro y transparente". Por su parte, el legislador añadió: “Si buscamos la reforma política es imposible con los mismos de siempre y el status quo está garantizado con la lista sábana. No vinimos a la provincia a buscar el consenso con los que la destrozaron 40 años, vinimos a traer la libertad y eso empieza con elecciones transparentes".

Durante los primeros días del año, dirigentes de La Libertad Avanza se expresaron por redes sociales solicitando el tratamiento del proyecto en la Legislatura bonaerense. A partir de un posteo del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, se expidieron al respecto tanto Sebastián Pareja como Alejandro Carrancio.

“En la Provincia de Buenos Aires este paso es clave. La Boleta Única de Papel ordena el sistema, termina con las trampas y respeta de verdad la voluntad del votante. Implementarla es fortalecer la democracia”, sentenció el diputado nacional libertario.En esa línea, el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, aseguró: “La Boleta Única de Papel es un éxito político y de implementación del gobierno de @JMilei. Tristemente el Gobierno de la Provincia sigue demostrando que no le interesa que los bonaerenses puedan votar con un sistema ágil y transparente. Otra expresión más de una mirada que tolera y avala prácticas antidemocráticas, como las que hemos visto en los últimos días en relación con Venezuela”.

“Nuestros bloques de Diputados y Senadores en la Legislatura van a trabajar sin pausa hasta que la Boleta Única de Papel sea una realidad en la Provincia de Buenos Aires”, cerró el diputado nacional electo.
 

