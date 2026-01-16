Accidente en Pinamar: habló el conductor de la camioneta mientras el niño herido continúa en estado crítico

El grave accidente ocurrido en la zona de médanos conocida como La Frontera, en Pinamar, continúa generando conmoción. En las últimas horas, el conductor de la camioneta que impactó contra un UTV en el que viajaba un niño de 8 años decidió hablar públicamente por primera vez, en medio de la investigación judicial y mientras el menor permanece internado en estado crítico.



El hombre llamado Manuel Molinari difundió un breve mensaje en el que expresó su angustia por lo sucedido y señaló que atraviesa un momento difícil. En sus palabras, pidió respeto y prudencia ante la delicada situación, remarcando que su principal preocupación está puesta en la salud del niño y en el acompañamiento a su familia en este contexto.



El siniestro se produjo cuando la camioneta colisionó violentamente contra el vehículo todo terreno que circulaba por la zona de arena. Como consecuencia del impacto, el menor sufrió severas lesiones internas, lo que obligó a un rápido operativo de emergencia. Tras recibir las primeras atenciones, fue trasladado a un centro de mayor complejidad en Mar del Plata, donde permanece internado en terapia intensiva bajo estricta supervisión médica.



Durante su internación, el niño fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas debido a la gravedad de las lesiones. Su estado de salud continúa siendo delicado y los profesionales mantienen un seguimiento permanente de su evolución, con pronóstico reservado.



En paralelo, la causa judicial sigue su curso. Ambos vehículos involucrados en el choque fueron secuestrados para la realización de peritajes técnicos que permitan reconstruir la mecánica del accidente. El conductor de la camioneta se encuentra imputado por lesiones culposas, mientras la Justicia analiza testimonios, informes médicos y resultados periciales para determinar eventuales responsabilidades.