Viernes, 16 enero 2026
Argentina
Buenos Aires
16 de enero de 2026
"ESTA PERFECTO"

Operaron a Eduardo Duhalde y le pusieron un stent

El expresidente y exgobernador fue intervenido de urgencia en Entre Ríos. Su esposa, Hilda “Chiche” Duhalde, confirmó que se recupera con normalidad.

El expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, fue intervenido de urgencia en las últimas horas y le colocaron un stent. De acuerdo con fuentes oficiales, el mandatario oriundo de Lomas de Zamora habría sufrido un cuadro de “angina de pecho”.

En declaraciones a Página 12, su esposa y exsenadora, Hilda “Chiche” Duhalde, expresó que el exjefe de Estado se encuentra en buen estado de salud. “Estamos en el Sanatorio Adventista del Plata, en Entre Ríos. Le pusieron nada más que un stent; está perfecto y totalmente recuperado”, completó. Desde su entorno, se mostraron reservados sobre otros detalles del diagnóstico.

La angina de pecho es un dolor o molestia torácica que ocurre cuando el músculo cardíaco no recibe suficiente sangre rica en oxígeno. No se considera una enfermedad en sí misma, sino un síntoma de un problema subyacente en las arterias coronarias, generalmente causado por su estrechamiento o bloqueo.

En este sentido, el uso de stents en el mencionado diagnóstico es una intervención común para restaurar el flujo sanguíneo mediante la colocación de una malla metálica que mantiene abierta la arteria obstruida.

Buenos Aires

