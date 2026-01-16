Apps
ARRANCÓ

Milei irá al Festival de Jesús María en la previa a su viaje a Paraguay

El Presidente de la Nación se hará presente en Córdoba este viernes y luego se marchará hacia el país limítrofe. La agenda incluye también una vista a Suiza.

El presidente Javier Milei asistirá este viernes por la noche al Festival de Doma y Folklore de Jesús María, en la provincia de Córdoba. En tanto, el sábado viajará a Paraguay para asistir ese día en el vecino país a la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

Tras la breve estadía en Paraguay, Milei emprenderá la partida a Suiza para disertar en el Foro Económico de Davos que se celebrará del 19 al 23 de de enero.

En el festival de Jesús María, la atracción principal será el histórico cantautor Chaqueño Palavecino.

En Paraguay, en tanto, Milei buscará enviar una señal de respaldo a su par Santiago Peña, que asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur, mientras el domingo la delegación presidencial emprenderá la partida rumbo a Suiza.

Por otro lado, Milei confirmó desde sus redes sociales que a fines de mes participa de la nueva edición del festival Derecha Fest que se realizará en la ciudad balnearia de Mar del Plata el 27 de enero.

El mandatario tiene previsto viajar a la Costa Atlántica para fines de enero en cumplimiento del cronograma de dos bajadas al territorio por mes que planifica el comando de campaña de la La Libertad Avanza (LLA).

Ese evento tendrá como principal organizador a Nicolás Marquez, biógrafo del mandatario, y al equipo de la Derecha Diario, que dirige el español Javier Negre.

