Viernes, 16 enero 2026
Argentina
Buenos Aires
16 de enero de 2026
Cortes de agua tras el apagón masivo en el AMBA: qué dijo AySA

La compañía advirtió que podría verse afectado el servicio del agua corriente distintos barrios porteños y localidades del oeste y norte del conurbano. "Los sistemas de bombeo necesitan mucha energía para funcionar con normalidad y su puesta en marcha es gradual", explicaron.

Como consecuencia directa de la falla generalizada en la red eléctrica, que este jueves derivó en un apagón masivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) comunicó que sus sistemas de producción y distribución de agua potable se encuentran operando con dificultades, por lo que se prevén cortes en plena ola de calor.

Al depender enteramente de la energía eléctrica para el funcionamiento de las bombas, el apagón dejó fuera de servicio a varias de sus instalaciones estratégicas.

La compañía advirtió que los usuarios podrían notar baja presión o falta total de agua en diversos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y en una amplia lista de partidos bonaerenses, entre los que se encuentran:

Zona oeste y norte: La Matanza, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Merlo, Moreno, Tres de Febrero, San Martín, San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas.

Zona norte y Pilar: Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar y Pilar.

Al mismo tiempo, AySA aclaró que, aunque el servicio eléctrico comience a restablecerse en los hogares, la normalización del agua no será inmediata. Los sistemas de producción y transporte requieren de un proceso de arranque secuencial y presurización de las cañerías que puede demorar varias horas hasta estabilizarse por completo.

"Los sistemas de bombeo necesitan mucha energía para funcionar con normalidad y su puesta en marcha es gradual", explicaron desde la prestataria, subrayando que el tiempo de recuperación dependerá de la estabilidad de la red eléctrica en cada sector.

Ante esta situación de emergencia, la empresa solicitó a los vecinos extremar el cuidado de las reservas en los tanques domiciliarios. Recomendó utilizar el agua exclusivamente para actividades esenciales, como higiene y consumo humano, suspendiendo temporalmente el riego, el lavado de autos y el llenado de piletas hasta que el sistema se encuentre totalmente operativo.

