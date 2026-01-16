Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de enero de 2026 SERVICIOS

Cortes de agua tras el apagón masivo en el AMBA: qué dijo AySA

La compañía advirtió que podría verse afectado el servicio del agua corriente distintos barrios porteños y localidades del oeste y norte del conurbano. "Los sistemas de bombeo necesitan mucha energía para funcionar con normalidad y su puesta en marcha es gradual", explicaron.

