Viernes, 9 enero 2026
9 de enero de 2026
ESPECTACULAR

CLOiD, el robot que cocina, lava y dobla la ropa

Fue presentando en Las Vegas, y se trata de un soporte tecnológico que funciona con inteligencia artificial que se hace cargo de las tareas hogareñas

De forma reciente, se llevó a cabo una de las ferias tecnológicas más importantes de todo el globo terráqueo y allí fue presentado CLOiD, un robot diseñado para asumir tareas cotidianas y hogareñas.

De esta manera, el dispositivo combina robótica, inteligencia artificial y conexión con electrodomésticos. Así se convierte en asistente integral para todas las tareas de la casa. 

Las características principales están dadas por su estructura humanoide, con brazos articulados, una base móvil y botones digitales. El robot se desplaza por los ambientes y ejecuta acciones. 

Entre las funciones principales se encuentran la capacidad de cocinar, programar el lavarropas, retirar la ropa, doblar, y ordenar. 

Por otra parte, utiliza sensores, cámaras y sistema de visión artificial para reconocer objetos, ambientes, personas, animales y espacios. Gracias a la IA, también, aprende rutinas, se adapta a los hábitos de los usuarios y responde por comando de voz. Así actúa de forma automática y personalizada. 

También se integra con el ecosistema de electrodomésticos inteligentes del hogar, coordinando acciones entre heladeras, lavadoras y otros equipos conectados.

Esta aparición marca un paso clave en la evolución de la robótica doméstica y refuerza la idea de un futuro en el que las tareas del hogar podrían quedar, en gran parte, en manos de la tecnología.

